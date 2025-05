Guerra in Ucraina media | Gli Stati Uniti si ritirano dai negoziati per la pace

Guerra in Ucraina, media: "Gli Stati Uniti si ritirano dai negoziati per la pace" Ucraina, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" - Dopo il rifiuto di Putin di firmare il cessate il fuoco. Firmato l'accordo "terre rare" tra Usa e, Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano"

Guerra ucraina, cosa cambia ora tra Russia e Stati Uniti? Il bluff di Putin con la stretta di mano a Witkoff (prima dei missili su Sumy) - C?è un?immagine che racconta l?ambiguità di questo momento geopolitico: Vladimir Putin che stringe la mano a Steve Witkoff, l?emissario di Trump, venerdì... 🔗ilmattino.it

L’Italia media tra Stati Uniti e Ucraina: Meloni a Londra per un nuovo dialogo occidentale - Dall’inviato Adnkronos ANTONIO ATTE. LONDRA – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si prepara a incontrare, in data odierna, il primo ministro britannico Keir Starmer, con l’obiettivo di sollecitare una collaborazione rafforzata tra Washington e l’Unione Europea sulla crisi ucraina. L’iniziativa si inserisce in un quadro politico internazionale che, nelle ultime ore, ha subito forti […] L'articolo L’Italia media tra Stati Uniti e Ucraina: Meloni a Londra per un nuovo dialogo occidentale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Guerra Ucraina, media: "Usa non hanno firmato la condanna del G7 su Sumy" - Lo riportano i media ucraini ... della Francia e dell'Unione europea. Dinanzi alla guerra in Ucraina e al voltafaccia strategico degli Stati Uniti, ha sottolineato il premier, ''l'Unione europea ... 🔗tg24.sky.it

Guerra Ucraina - Russia: la diretta no stop - Bessent: “L’incontro in Vaticano decisivo per l’accordo”. Gli Stati Uniti avranno un accesso privilegiato alle risorse naturali dell'Ucraina e creeranno una ... 🔗repubblica.it