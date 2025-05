Lettera43.it - Guerra dei dazi, la Cina apre ai colloqui con gli Stati Uniti

«Lasta attualmente valutando la possibilità di avviarecon gli» per arrivare a un accordo sui. Lo ha affermato il ministero del Commercio di Pechino, spiegando che «gli Usa hanno recentemente preso l’iniziativa in numerose occasioni di trasmettere informazioni» alla Repubblica Popolare. Washington, ha sottolineato il ministero, dovrà in ogni caso «correggere le sue pratiche sbagliate». IUsa che hanno raggiunto il 145 per cento su molti prodotti cinesi sono entrati in vigore ad aprile: Pechino ha risposto con tariffe del 125 per cento sulle importazioni dagli States. L’annuncio dellaha avuto un effetto positivo sulle Borse di tutto il mondo, che hanno chiuso o stanno avendo una seduta in deciso rialzo.Donald Trump (Imagoeconomica).Trump ha affermato che è stata laa cercare gli Usa Donald Trump ha ripetutamente affermato che è stata laa cercare gli Usa per parlare dei. 🔗 Lettera43.it