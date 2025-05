Guerra agli Houthi la forza sottostimata da arabi e occidentali

Houthi, ovvero ad arsenali che vengono utilizzati per colpire le navi commerciali e militari nel Mar Rosso. Domenica 27 aprile, in una dichiarazione ufficiale, il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha dichiarato: "Continueremo ad aumentare la pressione e a disintegrare ulteriormente le capacità degli Houthi finché continueranno a ostacolare la libertà di navigazione". Finora il Pentagono ha rilasciato pochi dettagli sui suoi progressi nella regione, sui costi e sul numero di civili feriti dalle incursioni, tuttavia Nella sua dichiarazione il Centcom ha sostenuto che l'esitazione nella divulgazione delle informazioni nasce dall'esigenza di proteggere la sicurezza operativa dei militari.

The Atlantic pubblica quasi tutta la chat della squadra di Trump sugli attacchi agli Houthi. La versione di Vance: «Nessun piano di guerra» - La testata statunitense The Atlantic ha rilasciato buona parte delle conversazioni dei collaboratori di Donald Trump che aveva inizialmente tenuto private per evitare di divulgare materiale eccessivamente sensibile. Nelle chat si legge esplicitamente di attacchi in medio oriente, con dettagli su orari e modalità. Poco dopo, il vicepresidente degli Usa JD Vance è tornato ad attaccare il direttore di The Atlantic Jeffrey Goldberg che ha sollevato il caso nei giorni scorsi dopo essere stato inserito nella chat dove i collaboratori del presidente degli Usa hanno condiviso i piani di attacco ... 🔗open.online

Trump e i dazi agli alleati: non è guerra commerciale, è sabotaggio atlantico - Nel suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha alzato nuovi dazi contro prodotti europei e asiatici, parlando come sempre di “America First” e di industrie da difendere. Ma dietro la solita retorica muscolare si nasconde qualcosa di più profondo: un attacco diretto allo spirito dell’Alleanza Atlantica, quello che tiene insieme l’Occidente da oltre settant’anni. Nessuno si illuda: non è solo economia. 🔗thesocialpost.it

Chat segrete sull'attacco agli Houthi, Vance minimizza ma The Atlantic pubblica tutto - La rivista sfida la Casa Bianca: "Ecco i piani d'attacco condivisi sulla chat dai suoi ministri, le conseguenze potevano essere catastrofiche". Ma per la Casa Bianca Jeffery Goldberg ha "montato una bufala sensazionalistica" 🔗ilgiornale.it

Guerra agli Houthi, la forza sottostimata da arabi e occidentali - Dopo oltre mille attacchi da parte degli Usa e degli alleati, l’Occidente è ancora lontano dal poter vincere contro un’organizzazione di guerriglieri diventata un vero esercito. 🔗panorama.it

"Possibile attacco di terra contro gli Houthi": perché può scoppiare una nuova guerra - Le forze del governo riconosciuto a livello internazionale starebbero pianificando di attaccare il porto di Hodeida con il supporto degli Usa ... 🔗msn.com

Perché Trump ha dichiarato guerra agli Houthi: dagli attacchi ai guerrieri più deboli ai rischi di escalation - Trump ha dichiarato guerra agli Houthi per ripristinare la libera navigazione ... una “cessazione immediata dell’uso della forza e l’importanza per tutte le parti di impegnarsi in un dialogo ... 🔗blitzquotidiano.it