Guè Pequeno contro Elio | Non capisce un ca**o Ora fa una monnezza e non vende più | VIDEO

Pequeno attacca Elio, di Elio e le Storie Tese dopo le sue frasi sul rap e l'autotune a Sanremo. Ospite del podcast Bsmt, il rapper ha dichiarato: "Non riesco a capire i cantanti che hanno criticato l'autotune e il rap. Tra questi mi sembra ci fosse Elio, che poi ho visto che è giudice di un programma che è una monnezza. Hai visto che programma fa adesso? Deve stare zitto". Il riferimento è alla trasmissione Like a star, condotta da Amadeus e in onda sul Nove, che vede tra i protagonisti proprio Elio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The BSMT (@bsmtbasement)Guè Pequeno, poi, commenta le dichiarazioni di Elio, il quale aveva detto che il rap non è vera musica: "Non esiste che artisti che sono stati importanti, che hanno venduto e che hanno avuto un pubblico, si permettano di criticare il nostro genere.

Dissing tra i Me Contro Te e Gué Pequeno: «Non porterei mai mia figlia a vederli». E Fedez pubblica una foto con gli youtuber - La tensione tra Fedez e Gué Pequeno torna a infiammare i social, questa volta a causa di un commento del rapper milanese sui Me contro Te. Ospite del podcast Tintoria, Gué ha espresso un giudizio critico su Luigi Calagna, noto come Luì dei Me Contro Te, definendolo «veramente creepy» e aggiungendo: «Non porterei mai mia figlia a vederli. Lei è tranquilla ma lui ha la faccia strana». Le parole di Gué non sono passate inosservate e hanno provocato la reazione diretta di Luì, che ha risposto con ironia tramite un video su Instagram. 🔗open.online

Guè Pequeno contro Luigi dei Me contro Te: “Il tipo è strano, non mi sembra adatto” - Guè Pequeno contro la coppia di YouTuber per bambini più famosa del web (italiano), i Me contro Te. Dissing su dissing. Guè Pequeno, per commentare un dissing, si trova a dissare a sua volta. Ma non parliamo di un beef contro un altro rapper: stavolta Guè si è trovato ad attaccare Luigi dei Me contro Te, duo che trionfa (anche a livello economico, vedremo) su YouTube con video per bambini, ma che – a suo dire (e come dargli torto) – avrebbe una spetto inquietante. 🔗nonsolo.tv

Fedez e il dissing contro Gué Pequeno: la foto con i Me contro Te aprirà l’ennesima faida tra i rapper? - Milano – Ennesimo capitolo nella faida tra Fedez e Gué Pequeno. Tutto ha avuto inizio quando Gué Pequeno, ospite del podcast "Tintoria", ha espresso giudizi critici su Luigi Calagna, noto come Luì dei Me contro Te, definendolo "veramente creepy" e aggiungendo: "Non porterei mai mia figlia a vederli. Lei è tranquilla ma lui ha la faccia strana". La risposta di Luì non si è fatta attendere: attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram dei Me contro Te, ha ironicamente replicato alle affermazioni di Gué, mostrando sorpresa e sottolineando con sarcasmo: "No, ma figurati, nessuna offesa". 🔗ilgiorno.it

