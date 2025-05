Guardiola | Dopo l’addio al City mi prenderò una pausa Potrei anche smettere di allenare

Manchester City Pep Guardiola ha confermato a Espn Brasil che si prenderà una pausa quando lascerà il suo club (ha firmato fino al 2027) e potrebbe addirittura ritirarsi.Guardiola: «Dopo l'addio al City mi prenderò una pausa. Potrei anche smettere di allenare»Le parole di Guardiola riportate da Manchester Evening News:«Non so come voglio essere ricordato. Dopo il mio contratto con il City, ho intenzione di smettere. Ne sono sicuro. Non lo so se andrò in pensione, ma mi prenderò una pausa. Tutti gli allenatori vogliono vincere in modo che il loro lavoro possa essere memorabile, ma credo che i tifosi di Barcellona, Bayern Monaco e City si siano divertiti a guardare le mie squadre giocare. Non penso che dovremmo mai vivere pensando se saremo ricordati o no. Nelle carriere degli allenatori, l'importante è che i bravi allenatori siano ricordati più a lungo.

