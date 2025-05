Guardate qua non è possibile Clizia Incorvaia si fa vedere così e finisce malissimo

Clizia Incorvaia è tornata al centro dell'attenzione mediatica non solo per la sua attività da influencer, ma anche per una controversia legale che la coinvolge insieme al suo ex compagno, Francesco Sarcina. Secondo quanto emerso, il frontman de Le Vibrazioni avrebbe avviato un'azione legale nei confronti dell'ex moglie accusandola di esporre troppo la figlia sui social network. Una critica che, nel caso di Clizia, tocca direttamente la sua professione: da anni, infatti, lavora proprio tramite i social media, e ogni contenuto pubblicato rappresenta una potenziale fonte di reddito. Incorvaia ha costruito una presenza online che racconta quotidianamente la sua vita, compresa quella della sua nuova famiglia con Paolo Ciavarro e il loro figlio Gabriele. Ed è proprio uno degli ultimi video condivisi sui social ad aver sollevato qualche sospetto.

