GTA VI | Un Nuovo Trailer è dietro l’angolo?

Nuovo Trailer di Grand Theft Auto VI potrebbe arrivare entro maggio, portando con sé scorci di Vice City e azione sfrenata. Sei pronto a tornare nel mondo di Rockstar?

Un Trailer Molto Atteso
Voci vicine a Rockstar parlano di un Trailer entro fine maggio 2025.
Potrebbe mostrare gameplay e dettagli sull'ambientazione.
La community è in fibrillazione dopo anni di attesa.

Perché è un Evento Epico
GTA VI è il gioco più atteso della prossima generazione.
Ogni frammento di notizia scatena discussioni tra i fan.

Cosa Aspettarsi
Immagini mozzafiato, missioni esplosive e una Vice City mai vista.
Resta sintonizzato per non perderti nulla!

Non vedi l'ora di vedere GTA VI? Corri sul nostro sito per ogni aggiornamento e dicci nei commenti sui social: cosa speri di vedere nel Trailer?

Fonte: Metro.

