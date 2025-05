Gta 6 uscirà nel 2026 Scusate se avevo ragione e voi che mi avete insultato no

2026 GTA 6 dovrebbe finalmente comparire tra noi come un’apparizione mariana con grafica in 8K. Intanto ai detrattori dico: ora potete cortesemente andare a scaricare un aggiornamento della vostra umiltà, se il vostro ego lo consente 🔗 Ilgiornale.it - Gta 6 uscirà nel 2026. Scusate se avevo ragione (e voi che mi avete insultato no) Nel maggioGTA 6 dovrebbe finalmente comparire tra noi come un’apparizione mariana con grafica in 8K. Intanto ai detrattori dico: ora potete cortesemente andare a scaricare un aggiornamento della vostra umiltà, se il vostro ego lo consente 🔗 Ilgiornale.it

Titanfall 3 uscirà nel 2026? Due insider di Apex Legends alimentano la speranza dei fan - Da anni i fan di Titanfall attendono con ansia un nuovo capitolo della saga, ma dopo che Respawn Entertainment ha apparentemente messo in pausa il franchise per concentrarsi su Apex Legends, l’idea di un possibile ritorno del francese sembrava ormai svanita. Tuttavia, due noti insider della community di Apex Legends, Osvaldatore e Yorotsuki, hanno recentemente alimentato le speranze, suggerendo che Titanfall 3 potrebbe essere già in una fase di sviluppo avanzato ed arrivare nel 2026. 🔗game-experience.it

GTA 6 e l’uscita su PC ad inizio 2026: Corsair condivide una precisazione sulle dichiarazioni del CEO - GTA 6 continua ad essere al centro dell’attenzione e delle speculazioni. Recentemente, il vicepresidente finanziario di Corsair, Ronald van Veen, ha affermato pochi giorni fa che il gioco arriverà su PC all’inizio del 2026, dopo l’uscita autunnale su console. Questa dichiarazione ha scatenato numerose discussioni tra i fan, molti dei quali speravano in un rilascio simultaneo su tutte le piattaforme. 🔗game-experience.it

Xbox Prime uscirà a fine 2026 con Call of Duty come gioco di lancio, secondo un leaker - Secondo i leaker TheGhostofHope, la prossima console di Microsoft, conosciuta al momento con il nome Xbox Prime, arriverà nell’autunno 2026, e Call of Duty: Modern Warfare IV sarà il suo titolo di lancio di punta. Il gioco segnerà un importante punto di svolta per la serie, abbandonando definitivamente PS4 e Xbox One e introducendo un motore grafico rinnovato per migliorare vari aspetti tecnici. Sebbene si tratti ancora di rumor, le informazioni risultano credibili dato che Activision possiede già i Dev Kit di Xbox Prime e sta sviluppando il gioco sulla nuova piattaforma. 🔗game-experience.it

