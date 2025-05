GTA 6 è stato rinviato Rockstar Games ha annunciato la data di uscita ufficiale

Rockstar Games ha finalmente annunciato la data ufficiale di uscita di GTA 6: il gioco arriverà sugli scaffali il 26 maggio 2026. Un rinvio rispetto alle previsioni iniziali, che ha sicuramente sorpreso i fan, ma l’annuncio è stato accompagnato da parole sincere e un chiaro impegno da parte del team di sviluppo. La casa madre ha voluto prendersi tutto il tempo necessario per offrire un titolo degno del nome “GTA”.Rockstar Games ha ammesso che la nuova finestra di lancio potrebbe deludere chi attendeva il gioco prima, ma ha sottolineato che la qualità viene prima di tutto. “Con ogni gioco rilasciato, l’obiettivo è sempre stato superare le aspettative”, si legge nella nota ufficiale. GTA 6, infatti, non fa eccezione: sarà un’esperienza innovativa, rifinita nei minimi dettagli e pensata per lasciare il segno nella storia del gaming. 🔗 Game-experience.it - GTA 6 è stato rinviato, Rockstar Games ha annunciato la data di uscita ufficiale L’attesa sarà ancora lunga. Dopo mesi di speculazioni,ha finalmenteladidi GTA 6: il gioco arriverà sugli scaffali il 26 maggio 2026. Un rinvio rispetto alle previsioni iniziali, che ha sicuramente sorpreso i fan, ma l’annuncio èaccompagnato da parole sincere e un chiaro impegno da parte del team di sviluppo. La casa madre ha voluto prendersi tutto il tempo necessario per offrire un titolo degno del nome “GTA”.ha ammesso che la nuova finestra di lancio potrebbe deludere chi attendeva il gioco prima, ma ha sottolineato che la qualità viene prima di tutto. “Con ogni gioco rilasciato, l’obiettivo è sempresuperare le aspettative”, si legge nella nota. GTA 6, infatti, non fa eccezione: sarà un’esperienza innovativa, rifinita nei minimi dettagli e pensata per lasciare il segno nella storia del gaming. 🔗 Game-experience.it

