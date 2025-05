GTA 6 è stato rimandato al 2026 Rockstar Games ha bisogno di più tempo

GTA 6 è stato rinviato, Rockstar Games ha annunciato la data di uscita ufficiale - L’attesa sarà ancora lunga. Dopo mesi di speculazioni, Rockstar Games ha finalmente annunciato la data ufficiale di uscita di GTA 6: il gioco arriverà sugli scaffali il 26 maggio 2026. Un rinvio rispetto alle previsioni iniziali, che ha sicuramente sorpreso i fan, ma l’annuncio è stato accompagnato da parole sincere e un chiaro impegno da parte del team di sviluppo. La casa madre ha voluto prendersi tutto il tempo necessario per offrire un titolo degno del nome “GTA”. 🔗game-experience.it

GTA 6 rimandato al 2026: c'è la data di uscita ufficiale - Rinvio per la data di uscita di GTA 6 (Grand Theft Auto VI): il gioco non arriverà più nel 2025, ma nella primavera del prossimo anno. 🔗msn.com

GTA 6 rimandato al 2026, almeno ora abbiamo una data d’uscita ufficiale - La buona notizia è abbiamo una data di uscita ufficiale per l’attesissimo GTA 6, la cattiva è che arriverà molto più tardi del previsto. 🔗techprincess.it

GTA 6 rimandato al 2026, è ufficiale: Rockstar annuncia la data - Rockstar Games conferma la data di lancio di GTA 6, il nuovo Grand Theft Auto non uscirà quest'anno ma arriverà nel 2026. 🔗msn.com