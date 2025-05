Grottaminarda Marisa Graziano nuova assessora | Al lavoro con responsabilità e ascolto

© Avellinotoday.it - Grottaminarda, Marisa Graziano nuova assessora: “Al lavoro con responsabilità e ascolto” responsabilità la nomina ad assessore del Comune di Grottaminarda voluta dal sindaco, Marcantonio Spera, che ringrazio per aver voluto riporre fiducia nella mia persona.Energia e determinazione per la comunitàSono pronta a mettere a disposizione tutte le mie. 🔗 “Ho accolto con senso dila nomina ad assessore del Comune divoluta dal sindaco, Marcantonio Spera, che ringrazio per aver voluto riporre fiducia nella mia persona.Energia e determinazione per la comunitàSono pronta a mettere a disposizione tutte le mie. 🔗 Avellinotoday.it

Marisa Graziano entra in Giunta a Grottaminarda: nominata Assessore dal Sindaco Spera - Con proprio decreto del 2 maggio 2025, il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, nomina Assessore Marisa Graziano. Cambio in Giunta: Pascucci lascia, resta Presidente del Consiglio Il provvedimento fa seguito alle dimissioni da Assessore da parte di Virginia Pascucci che resta... 🔗avellinotoday.it

Grottaminarda, taglio del nastro alla nuova sede Inail - Tempo di lettura: 2 minutiSarà riferimento per l’intero comprensorio: inaugurato a Grottaminarda lo Sportello INAIL. SQuesta mattina la benedizione della sede da parte di Don Rosario Paoletti e poi il taglio del nastro da parte della Dirigente dell’INAIL di Avellino, Adele Pomponio e del Sindaco, Marcantonio Spera. La cittadina ufitana si arricchisce di un nuovo importante servizio che sarà aperto, per il momento, tutti i lunedì dalle 8:30 alle 12:30. 🔗anteprima24.it

Grottaminarda, nuova stretta contro l’abbandono dei rifiuti: più controlli e appello alla cittadinanza - Dopo la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti attraverso manifesti affissi sulle cantonate e messaggi social, per dire: “basta abbandono dei rifiuti”, nuovo appello dell’Amministrazione comunale di Grottaminarda ai cittadini alla collaborazione. Situazione migliorata, ma... 🔗avellinotoday.it

