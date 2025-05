Grosseto | in fuga con carico di rame sperona auto dei carabinieri a Capalbio

carabinieri della compagnia di Orbetello, in provincia di Grosseto, ha intercettato, a seguito di segnalazione, un furgone con una persona a bordo, possibile responsabile di furtoL'articolo Grosseto: in fuga con carico di rame sperona auto dei carabinieri a Capalbio proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Grosseto: in fuga con carico di rame sperona auto dei carabinieri a Capalbio La notte scorsa, 2 maggio 2025, intorno alle 4, una pattuglia deidella compagnia di Orbetello, in provincia di, ha intercettato, a seguito di segnalazione, un furgone con una persona a bordo, possibile responsabile di furtoL'articolo: incondideiproviene da Firenze Post. 🔗 .com

