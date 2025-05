Grossa voragine in via Litomarino chiusa la strada

Litomarino a seguito di una voragine di poco meno di una decina di metri di lunghezza e due e mezzo di larghezza che si è aperta sulla strada giovedì pomeriggio, primo maggio. Durante un sopralluogo di. 🔗 Veneziatoday.it - Grossa voragine in via Litomarino, chiusa la strada La polizia locale ha chiuso temporaneamente alla circolazione veicolare e pedonale viaa seguito di unadi poco meno di una decina di metri di lunghezza e due e mezzo di larghezza che si è aperta sullagiovedì pomeriggio, primo maggio. Durante un sopralluogo di. 🔗 Veneziatoday.it

Davagna: grossa voragine, strada chiusa e 22 isolati - Una frana ha gravemente compromesso un tratto stradale collinare, creando una situazione di forte rischio e disagi per la viabilità locale a Davagna, tanto che il sindaco Maurizio Luoni ha firmato un'ordinanza che prevede la chiusura della strada. Ventidue abitanti della frazione risultano... 🔗genovatoday.it

Maltempo a Vicenza. Papà e figlio dispersi, trascinati dalla piena del fiume Agno: la loro auto inghiottita dalla voragine di Ponte dei Nori. Si cercano anche con i droni - VICENZA - Forte maltempo nella notte a Vicenza. Sono due i dispersi nella località di Valdagno, si tratterebbe di un papà e suo figlio. I vigili del fuoco hanno attivato le... 🔗ilgazzettino.it

Maltempo, papà e figlio dispersi: la loro auto inghiottita dalla voragine sul ponte. Stavano aiutando la protezione civile - Un morto nel Torinese per il maltempo e due dispersi nel Vicentino. Sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco sul torrente Agno. Una corsa contro il tempo per provare a salvare padre e figlio,... 🔗leggo.it

