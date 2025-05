Grimaldi | Investimenti nel porto di Livorno puntiamo al rilancio dello scalo e alla crescita del territorio

Livorno e del suo porto la ricostruzione pubblicata ieri dal quotidiano "Il Tirreno" sul programma di Investimenti del Gruppo Grimaldi nel porto labronico. E' quanto si legge in una nota del Gruppo Grimaldi nella quale si precisa che "le interpretazioni critiche sul progetto (presentato il 18 aprile scorso dal Gruppo con un'istanza all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale) attribuite a fonti anonime e coperte dalla definizione di "cluster portuale", sono prive di ogni fondamento e precostituiscono un danno economico diretto e grave per il Gruppo, la città, tutti i suoi lavoratori portuali, l'economia del territorio e gli interessi della portualità nazionale. Danni rispetto ai quali il Gruppo Grimaldi si riserva ogni idonea azione legale".

