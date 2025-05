Gregario il volume di Federico Biffignandi che racconta la straordinaria carriera di Alessandro Vanotti

Gregario” , il libro che racconta la straordinaria carriera di Alessandro Vanotti, scritto dal giornalista Federico Biffignandi. Il libro, di Bolis Edizioni, contiene una serie di aneddoti che ne ripercorrono la dozzina d’anni al servizio dei campioni più affermati dei primi anni Duemila.Vanotti, il Gregario per eccellenza degli ultimi decenni, incoronato dalla Gazzetta dello Sport tra i i cinque più influenti di sempre, classe 1980, ha corso su strada da pro dal 2004 al 2016, è stato lo scudiero più fedele e completo di un grandissimo come Vincenzo Nibali. E “Gregario” è appunto il titolo della sua storia su carta, 200 pagine ricche di retroscena e curiosità, 16 euro, con l’obiettivo di diventare davvero un manuale per aspiranti portaborracce: “Il Gregario perfetto è forte al posto giusto, nel momento giusto”, il messaggio da testamento sportivo che fa da cornice al libro. 🔗 Bergamonews.it - “Gregario” il volume di Federico Biffignandi che racconta la straordinaria carriera di Alessandro Vanotti Sabato 3 maggio alle 17.30 alla sede di Santini a Bergamo, in via Zanica 14, e in occasione dell’apertura del Village della Granfondo BGY, si terrà la presentazione di “” , il libro cheladi, scritto dal giornalista. Il libro, di Bolis Edizioni, contiene una serie di aneddoti che ne ripercorrono la dozzina d’anni al servizio dei campioni più affermati dei primi anni Duemila., ilper eccellenza degli ultimi decenni, incoronato dalla Gazzetta dello Sport tra i i cinque più influenti di sempre, classe 1980, ha corso su strada da pro dal 2004 al 2016, è stato lo scudiero più fedele e completo di un grandissimo come Vincenzo Nibali. E “” è appunto il titolo della sua storia su carta, 200 pagine ricche di retroscena e curiosità, 16 euro, con l’obiettivo di diventare davvero un manuale per aspiranti portaborracce: “Ilperfetto è forte al posto giusto, nel momento giusto”, il messaggio da testamento sportivo che fa da cornice al libro. 🔗 Bergamonews.it

