tacco si prendono la scena della Primavera-estate 2025: silhouette scultoree, spirito essenziale, e uno stile che parla sottovoce. Convincendo sempre più, passo dopo passo. Borse e scarpe: i colori di tendenza PE 2025 X Hanno l’aria di un déjà-vu anni Duemila e il fascino senza tempo delle icone anni ’90. 🔗 Iodonna.it - Grazie al tacco. E diventano la scarpa che tutte vogliono questa estate C’erano una volta le infradito da spiaggia. Poi è arrivata la moda, che tutto sublima e trasforma, così, i sandali infradito consi prendono la scena della Primavera-2025: silhouette scultoree, spirito essenziale, e uno stile che parla sottovoce. Convincendo sempre più, passo dopo passo. Borse e scarpe: i colori di tendenza PE 2025 X Hanno l’aria di un déjà-vu anni Duemila e il fascino senza tempo delle icone anni ’90. 🔗 Iodonna.it

