Gravissimo incidente investito un ciclista | 26enne trasportato in fin di vita in ospedale

incidente stradale ieri sera a Lentate sul Seveso. Un giovane di 26 anni è stato trasferito in gravissime condizioni all’ospedale di Saronno.L’incidente è avvenuto ieri, giovedì 1 maggio, pochi minuti prima della mezzanotte. Il 26enne stava percorrendo in bicicletta la via Nazionale dei. 🔗 Monzatoday.it - Gravissimo incidente, investito un ciclista: 26enne trasportato in fin di vita in ospedale Gravestradale ieri sera a Lentate sul Seveso. Un giovane di 26 anni è stato trasferito in gravissime condizioni all’di Saronno.L’è avvenuto ieri, giovedì 1 maggio, pochi minuti prima della mezzanotte. Ilstava percorrendo in bicicletta la via Nazionale dei. 🔗 Monzatoday.it

Incidente a Melzo, investito ciclista di 58 anni: è gravissimo - Melzo (Milano), 9 aprile 2025 – Gravissimo incidente oggi a Melzo, in provincia di Milano. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 aprile, poco prima delle 14. L’incidente si è verificato all’altezza di via Cristoforo Colombo dove un uomo di 58 anni è stato investito da un’auto, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. La dinamica dell’accaduto è ancora in corso di accertamento. 🔗ilgiorno.it

Incidente sulla vecchia Lecco-Ballabio: ciclista investito e soccorso d'urgenza - Paura per un ciclista investito lungo via Valsassina a Lecco. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono infatti dovuti intervenire oggi, domenica pomeriggio alle 15, per prestare aiuto a un uomo di 61 anni travolto mentre andava in bicicletta lungo la "vecchia"... 🔗leccotoday.it

Investito un ciclista di 26 anni in Brianza, trasportato in fin di vita in ospedale: si indaga sull’incidente - Un ragazzo di 26 anni è stato investito mentre si trovava in sella alla propria bicicletta a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e della Brianza ... 🔗fanpage.it

Auto travolge ciclista, lo uccide e poi scappa: caccia al pirata della strada a Brindisi - È caccia al pirata della strada che nelle scorse ore in provincia di Brindisi ha investito e ucciso un ciclista allontanandosi poi senza prestare soccorso. L’incidente stradale mortale nella tarda ... 🔗fanpage.it

Migrante in bici investito a Mesagne muore la notte, investitore fugge senza soccorrere - Un uomo senegalese in bicicletta travolto e ucciso a Mesagne, Brindisi; il conducente dell’auto è fuggito senza prestare soccorso. La polizia locale indaga per identificare il responsabile. 🔗gaeta.it