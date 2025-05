Gravel Escape | Valchiavenna inclusiva percorsi e biciclette per tutti

Aperte le iscrizioni alla Gravel Escape - Con l'apertura delle iscrizioni è iniziato il conto alla rovescia per la seconda edizione della Valchiavenna Gravel Escape. A distanza di un anno dal promettente esordio, la manifestazione ideata e organizzata dal Consorzio Turistico Valchiavenna, Polisportiva Chiavennese e un affiatato gruppo di... 🔗sondriotoday.it

Via al programma Gravel escape. Obiettivo: far vincere l’inclusione - Svelato il programma della Valchiavenna Gravel Escape. Una manifestazione per tutti, un inno allo sport, alla condivisione e all’inclusione, divertente e con una finalità sociale: questo e tanto altro ancora è la Valchiavenna Gravel Escape in programma nella valle del Mera il 10 e l’11 maggio. La proposta del Consorzio turistico Valchiavenna, organizzatore dell’evento insieme alla Polisportiva Chiavennese e ad un gruppo affiatato di volontari, è una pedalata sulle strade sterrate della valle del Mera, in un paesaggio splendido, che ciascuno potrà scegliere di vivere al suo ritmo e con il ... 🔗ilgiorno.it

Nasce l’iniziativa ’Cucina inclusiva’. Adoremus e Ascom insieme oltre le barriere - Includere, formare e costruire il futuro attraverso il cibo. Sono questi gli obiettivi di ’Cucina inclusiva, perché il talento non ha barriere’, l’iniziativa promossa dall’Associazione Adoremus ODV e patrocinata da Confcommercio Ascom Bologna, in collaborazione con l’Associazione Sfogline. L’evento, che si è tenuto ieri nel Laboratorio dell’Associazione Panificatori di Bologna e Provincia, rientra in un percorso più ampio dedicato alla formazione nel mondo del food e mira a offrire opportunità professionali a ragazzi con disabilità attraverso un percorso che unisce apprendimento, autonomia e ... 🔗ilrestodelcarlino.it

