Grave incidente stradale a San Valentino in Abruzzo | ferito un 38enne

Gravemente ferito nel tardo pomeriggio del Primo Maggio in un violento incidente stradale verificatosi a San Valentino in Abruzzo Citeriore, in provincia di Pescara.Dinamica dell'accaduto ancora al vaglioSecondo le prime ricostruzioni, il 38enne si trovava alla guida della propria auto quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un altro veicolo.L'impatto è stato particolarmente violento: l'uomo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, riportando ferite multiple.Trasporto in ospedale in codice rossoI sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell'incidente. Dopo i primi soccorsi, l'uomo è stato intubato sul posto e poi trasportato in elicottero all'ospedale di Pescara, dove è stato ricoverato in codice rosso a causa di un politrauma.

