Grave incidente a Secugnago | scontro tra ambulanza e auto ferito gravemente un bimbo di tre anni

incidente stradale si è verificato oggi, venerdì 2 maggio, poco prima delle 13:45, nel Comune di Secugnago, lungo la strada statale 9 (via Emilia). Lo scontro ha coinvolto un’ambulanza diretta a Lodi per un intervento d’emergenza e una Ford Puma con a bordo una famiglia con tre bambini.Un bambino elitrasportato in gravi condizioniTra le otto persone coinvolte nell’incidente, tre sono bambini: una bimba di quattro anni, una di sette e un bimbo di tre anni, quest’ultimo il più Grave. A causa delle ferite riportate, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Bergamo con l’elisoccorso.L’ambulanza viaggiava a sirene spiegate per un’emergenzaSecondo le prime ricostruzioni, l’ambulanza della Croce Casalese stava viaggiando a velocità sostenuta, con i dispositivi acustici attivati, quando ha centrato l’auto familiare, provocandone il ribaltamento. 🔗 Dayitalianews.com - Grave incidente a Secugnago: scontro tra ambulanza e auto, ferito gravemente un bimbo di tre anni ABBONATI A DAYITALIANEWS Otto persone coinvolte nello schianto sulla via EmiliaUn violentostradale si è verificato oggi, venerdì 2 maggio, poco prima delle 13:45, nel Comune di, lungo la strada statale 9 (via Emilia). Loha coinvolto un’diretta a Lodi per un intervento d’emergenza e una Ford Puma con a bordo una famiglia con tre bambini.Un bambino elitrasportato in gravi condizioniTra le otto persone coinvolte nell’, tre sono bambini: una bimba di quattro, una di sette e undi tre, quest’ultimo il più. A causa delle ferite riportate, è stato trasin codice rosso all’ospedale di Bergamo con l’elisoccorso.L’viaggiava a sirene spiegate per un’emergenzaSecondo le prime ricostruzioni, l’della Croce Casalese stava viaggiando a velocità sostenuta, con i dispositivi acustici attivati, quando ha centrato l’familiare, provocandone il ribaltamento. 🔗 Dayitalianews.com

Approfondimenti da altre fonti

Incidente all'alba, scontro tra auto e trattore: il mezzo agricolo si ribalta, grave un 64enne - È di un ferito grave il bilancio di un violento incidente stradale avvenuto all?alba di oggi, lungo la strada provinciale Ostuni-Torre Pozzelle, in provincia di Brindisi. Coinvolti una... 🔗quotidianodipuglia.it

Grave incidente stradale nel Bergamasco, scontro frontale tra auto e camion: un morto e due feriti - Questa mattina, venerdì 28 febbraio, si è verificato un grave incidente stradale sulla SP 49 ad Ardesio, in provincia di Bergamo. Nello scontro frontale tra un'automobile e un camion, ha perso la vita un uomo di 61anni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incidente a Medicina, un ferito grave nello scontro tra auto e tir - Medicina (Bologna), 14 febbraio 2025 - Non c’è tregua sulle strade bolognesi dove, nel primo pomeriggio di oggi, si è verificato l’ennesimo grave incidente. Lo scontro, tra un’auto e un tir, si è verificato sulla San Vitale ovest, in territorio di Medicina, poco prima dell’incrocio con la via San Carlo. Un 70enne, residente a Medicina, dove stava rientrando, era a bordo della sua Fiat Seicento e aveva da poco fatto accesso all’area di servizio Tamoil sulla San Vitale. 🔗ilrestodelcarlino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scontro tra ambulanza e auto a Secugnago: grave bambino elitrasportato in ospedale; Scontro tra auto e ambulanza nel Lodigiano: grave bimbo di 3 anni. Otto i feriti, tre sono bambini; Auto si scontra con un'ambulanza a sirene spiegate e si ribalta nel fossato a Secugnago: grave un bimbo di tre anni; Tragedia a Codogno: persona investita e uccisa da un treno regionale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Auto si scontra con un’ambulanza a sirene spiegate e si ribalta nel fossato a Secugnago: grave un bimbo di tre anni - Poco dopo il mezzogiorno di oggi un'ambulanza che stava viaggiando a tutta velocità e a sirene spiegate si è scontrata con un'auto sulla SS9, la via ... 🔗fanpage.it

Ambulanza a sirene spiegate si scontra con un'auto: otto feriti tra cui tre bambini. Il più grave ha solo 3 anni - SECUGNAGO - Un'ambulanza che stava procedendo a sirena spiegata con un paziente a bordo si è scontrata, oggi, con un'auto a Secugnago, nel Lodigiano lungo la statale via ... 🔗msn.com

Scontro tra auto e ambulanza nel Lodigiano: grave bimbo di 3 anni. Otto i feriti, tre sono bambini - L’incidente è avvenuto a Secugnago, lungo la via Emilia. Il piccolo è stato trasportato in ospedale con l’eliambulanza ... 🔗milano.repubblica.it