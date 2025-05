Gratteri Senaldi e Padellaro ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi su Nove il 3 maggio Con Travaglio e Scanzi

Nove con “Accordi e Disaccordi”, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi che torna sabato 3 maggio alle 21:30. Tra gli ospiti in studio i giornalisti Antonio Padellaro e Pietro Senaldi, oltre al Procuratore capo della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri.Al centro del dibattito i primi 100 giorni di Donald Trump, lo stato dei negoziati fra Ucraina e Russia nonché i preparativi del Conclave che comincerà mercoledì prossimo, 7 maggio.Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi commenteranno i fatti più importanti della settimana.L'articolo Gratteri, Senaldi e Padellaro ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi su Nove il 3 maggio. Con Travaglio e Scanzi proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Gratteri, Senaldi e Padellaro ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi su Nove il 3 maggio. Con Travaglio e Scanzi Nuovo appuntamento con l’attualità e la politica sulcon “Accordi e Disaccordi”, il talk di approfondimento condotto dache torna sabato 3alle 21:30. Tra gliin studio i giornalisti Antonioe Pietro, oltre al Procuratore capo della Repubblica di Napoli Nicola.Al centro del dibattito i primi 100 giorni di Donald Trump, lo stato dei negoziati fra Ucraina e Russia nonché i preparativi del Conclave che comincerà mercoledì prossimo, 7.Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marcoe il giornalista Andreacommenteranno i fatti più importanti della settimana.L'articolodiad Accordi&Disaccordi suil 3. Conproviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Un Alieno in Patria” con Peter Gomez, Manuela Moreno e Paolo Rossi: ospiti in studio Antonio Padellaro, Rosy Bindi, Luca Casarini, Paolo Ruffini e Alessandro Campi - Antonio Padellaro, Rosy Bindi, Luca Casarini, Paolo Ruffini e Alessandro Campi sono i protagonisti del dialogo con l’“alieno” Peter Gomez, in “Un Alieno in Patria” il nuovo programma di approfondimento dell’access prime time in onda sabato 26 aprile alle 20.15 su Rai 3. Il direttore del FattoQuotidiano.it e co-direttore de Il Fatto Quotidiano è affiancato dalla giornalista Manuela Moreno e dal comico e attore Paolo Rossi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Conte, Padellaro, Jebreal e Cacciari ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi su Nove il 5 aprile. Con Travaglio e Scanzi - Nuovo appuntamento con l’attualità e la politica sul Nove con “Accordi e Disaccordi”, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi che torna sabato 5 aprile in diretta alle 21:30. Tra gli ospiti in studio il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, il giornalista Antonio Padellaro, il filosofo Massimo Cacciari. In collegamento da New York Rula Jebreal. Al centro del dibattito la manifestazione del M5s contro il riarmo, all’indomani del voto a Strasburgo del testo sulla difesa e la sicurezza dell’Unione, le reazioni europee ai dazi di Donald Trump e lo stallo dei negoziati di pace ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Schlein, Padellaro, Belpietro e Cacciari ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi il 22 febbraio su Nove. Con Travaglio e Scanzi - Nuovo appuntamento con l’attualità e la politica sul Nove con “Accordi&Disaccordi”, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi che torna sabato 22 febbraio alle 21.30. In studio la segretaria del PD Elly Schlein, il direttore de La Verità Maurizio Belpietro e il giornalista Antonio Padellaro. Spazio anche all’intervista esterna con il filosofo Massimo Cacciari Al centro del dibattito i negoziati tra Stati Uniti e Russia sulla guerra in Ucraina, analizzati in tutte le loro sfaccettature, dalle conseguenze sulla tenuta dell’Unione europea, al ruolo dominante del presidente americano ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Gratteri, Senaldi e Padellaro ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi su Nove il 3 maggio; Accordi e Disaccordi | Puntata 3 maggio 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gratteri, Senaldi e Padellaro ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi su Nove il 3 maggio. Con Travaglio e Scanzi - Nuovo appuntamento con l’attualità e la politica sul Nove con “Accordi e Disaccordi”, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi che torna sabato 3 maggio alle 21:30. Tra gli ospiti in studio i ... 🔗ilfattoquotidiano.it

"Un alieno in patria" con Peter Gomez e Manuela Moreno. Ospiti Padellaro, Bindi, Casarini, Ruffini e Campi - Antonio Padellaro, Rosy Bindi ... insieme a personaggi della cultura e dello spettacolo ospiti nel foyer del Teatro delle Vittorie, con lo stupore di chi è appena sbarcato sulla Terra. 🔗ilfattoquotidiano.it

Napoli, Gratteri su truffa al Ssn: “Assenteismo dei medici danno da decine di migliaia di euro” - Così il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, commenta l’inchiesta per truffa al Servizio Sanitario Nazionale che ha portato all’arresto, martedì mattina, di medici dell ... 🔗msn.com