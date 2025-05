Granfondo BGY | domenica 2000 in sella per le valli- Le modifiche alla viabilità

© Ecodibergamo.it - Granfondo BGY: domenica 2000 in sella per le valli- Le modifiche alla viabilità domenica 4 maggio torna il tradizionale appuntamento di inizio maggio con la Granfondo Internazionale BGY, giunta alla 27ª edizione. Al via oltre duemila ciclisti che si confronteranno su tre percorsi. Tutte le modifiche alla viabilità. 🔗 CICLISMO.4 maggio torna il tradizionale appuntamento di inizio maggio con laInternazionale BGY, giunta27ª edizione. Al via oltre duemila ciclisti che si confronteranno su tre percorsi. Tutte le. 🔗 Ecodibergamo.it

Approfondimenti da altre fonti

Granfondo, domenica 4 maggio la festa dei ciclisti - LA MANIFESTAZIONE. La BGY Airport Granfondo è pronta al decollo. Tre i percorsi, ecco tutte le info per iscriversi alla manifestazione in programma domenica 4 maggio. 🔗ecodibergamo.it

BGY Airport Granfondo 2025: una maglia dai “Segni Vitali” - La BGY Airport Granfondo 2025 si prepara a regalare agli appassionati un’edizione straordinaria, a partire dalla nuova maglia ufficiale, denominata “SegniVitali”. Questo capo esclusivo rappresenta l’essenza stessa della competizione: ritmo, resistenza e connessione con il territorio. Così come i segni vitali misurano lo stato del corpo, le strade tracciano il battito della gara, pulsando di energia e passione. 🔗bergamonews.it

Domenica c’è la Granfondo San Benedetto - Si apre all’inclusione la 16esima edizione della Granfondo San Benedetto del Tronto, che sarà prova del circuito Granfondo Marche, Campionato Nazionale di Gran Fondo e Medio Fondo dell’Acsi e Alé Adriatico. Non a caso, la serie di eventi collaterali della manifestazione in programma domenica 30 marzo, organizzata dalle Asd Bicigustando e Sbt Team giovedì 27 marzo si apriranno con il convegno ’Forza e Inclusione: lo sport senza barriere’, in programma alle 10 e alle 15. 🔗ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

Granfondo BGY: domenica 2000 in sella per le valli- Le modifiche alla viabilità; BGY Airport Granfondo: sabato da Santini Cycling e domenica sulle strade di Bergamo. Un weekend da non perdere; BGY Airport Granfondo: ci sono ancora dorsali disponibili!; Domenica 4 maggio strade chiuse a Bergamo per la Bgy Airport Granfondo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Granfondo BGY: domenica 2000 in sella per le valli- Le modifiche alla viabilità - CICLISMO. Domenica 4 maggio torna il tradizionale appuntamento di inizio maggio con la Granfondo Internazionale BGY, giunta alla 27ª edizione. Al via oltre duemila ciclisti che si confronteranno su ... 🔗ecodibergamo.it

Granfondo di ciclismo a Bergamo: ecco le strade chiuse e i provvedimenti viabilistici - Domenica 4 maggio si svolgerà a Bergamo e provincia la Bgy Airport Granfondo di ciclismo. Per consentirne lo svolgimento in sicurezza la Polizia locale ha emesso un’ordinanza che istituisce i seguenti ... 🔗ecodibergamo.it

La Bgy granfondo dedicata al Papa - L'edizione di quest'anno sarà dedicata in accordo con la Diocesi bergamasca a Papa Francesco, un omaggio a un Pontefice che ha amato profondamente lo sport e che ha spesso definito lo sport una ... 🔗msn.com