Grande successo per il Concertone di Roma sui canali Rai e sui social

Roma – Il Concertone del Primo Maggio di Roma promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo, si conferma un evento di riferimento assoluto per la musica e l'impegno sociale in Italia, facendo registrare il più Grande successo di sempre. Dalle ore 13.30 fino a mezzanotte e mezza, Piazza San Giovanni in Laterano ha visto alternarsi artisti, voci e testimonianze davanti a centinaia di migliaia di persone. A guidare il pubblico in questo viaggio musicale e civile la conduzione corale e appassionata di Noemi, Ermal Meta, BigMama e Vincenzo Schettini. Straordinaria partecipazione sia attraverso i canali RAI, sia sui social. Sono stati oltre 12.898.000 i telespettatori che ieri si sono sintonizzati, per almeno un minuto, sulle TV tradizionali per seguire su Rai3 il Concertone (15:18 alle 24:18).

