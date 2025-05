Grande successo di pubblico per il Torneo delle Regioni di calcio a 5

Torneo delle Regioni di calcio a 5: doppietta del Lazio nelle categorie Under 17 e femminile e successi di Piemonte Valle d’Aosta nell’Under 15 e della Sicilia nell’Under 19. Più che positivo il bilancio del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete. Dopo due finali perse, dunque, il Piemonte Valle d’Aosta si aggiudica il titolo negli Under 15 battendo 4-1 le Marche in finale. Sette anni dopo l’ultimo successo in terra umbra, invece il Lazio torna a vincere nella categoria Under 17 battendo ai supplementari il Veneto 4-2. 🔗 Unlimitednews.it - Grande successo di pubblico per il Torneo delle Regioni di calcio a 5 CESENA (ITALPRESS) – Dopo 100 partite disputate in una settimana in 12 palazzetti, con una media di 200 spettatori in presenza (oltre 24.000 totali) e oltre 15.000 a seguire i 60 eventi in diretta streaming per circa 100.000 visualizzazioni su YouTube, si è chiusa al Carisport di Cesena la 61esima edizione deldia 5: doppietta del Lazio nelle categorie Under 17 e femminile e successi di Piemonte Valle d’Aosta nell’Under 15 e della Sicilia nell’Under 19. Più che positivo il bilancio del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete. Dopo due finali perse, dunque, il Piemonte Valle d’Aosta si aggiudica il titolo negli Under 15 battendo 4-1 le Marche in finale. Sette anni dopo l’ultimoin terra umbra, invece il Lazio torna a vincere nella categoria Under 17 battendo ai supplementari il Veneto 4-2. 🔗 Unlimitednews.it

Approfondimenti da altre fonti

In piazza Largo Turriziani va in scena la Fanfara della Polizia di Stato: grande successo di pubblico - Questa mattina, a Frosinone, in Piazza Norberto Turriziani, si è esibita la Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Massimiliano Profili. Ad assistere all’iniziativa numerosissimi studenti dell'IC3 di Frosinone che hanno partecipato con entusiasmo e coinvolgimento al concerto... 🔗frosinonetoday.it

Linea Verde in Valnerina: grande successo di pubblico per la trasmissione di Rai 1 - “Un’eccezionale vetrina per la nostra Umbria e alcuni dei suoi luoghi più suggestivi. Un antipasto della campagna di promozione turistica che lanceremo nelle prossime settimane e che conferma il grande impegno della Regione nella valorizzazione di tutto il territorio umbro, anche di quelle aree... 🔗ternitoday.it

“Un vero pezzo di m***”. Giglio, pubblico Grande Fratello nerissimo: cosa è successo con MaVi - La prossima puntata del Grande Fratello è in programma lunedì 24 marzo. È la semifinale e sicuramente sarà piena di colpi di scena. Intanto si è saputo che ci sarà una doppia eliminazione, poi chiaramente chi resta in gioco andrà dritto in finale insieme a Lorenzo, Jessica e Zeudi, che sono già finalisti. Sono quindi giorni concitati per i fandom, più combattivi che mai visto che siamo in dirittura d’arrivo. 🔗caffeinamagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Grande successo di pubblico per il Torneo delle Regioni di calcio a 5; Basket, Trento vince la Final Eight 2025. Grande successo di pubblico per il torneo: 46.420 gli spettatori complessivi; Pallamano | Un grande successo il torneo scolastico organizzato dal Molteno; Manfredonia. Grande successo per il Torneo di Carnevale al Palatomaiolo!. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Grande successo di pubblico per il Torneo delle Regioni di calcio a 5 - CESENA (ITALPRESS) - Dopo 100 partite disputate in una settimana in 12 palazzetti, con una media di 200 spettatori in presenza (oltre 24.000 totali) e oltr ... 🔗italpress.com

Academy Montalto Uffugo, grande successo per il torneo “Giustizia per Denis” - La prima edizione del torneo "Giustizia per Denis" si è svolta a Taverna di Montalto Uffugo dal 25 al 27 aprile 2025 alla presenza di vecchie glorie del Cosenza Calcio e di Donata Bergamini, sorella d ... 🔗montaltouffugonline.it

Basket: successo di pubblico e atleti per il “Torneo Langhe Roero 2025” - Il basket dei ragazzi diffuso in vari palazzetti di Alba, Langhe, Roero e doglianese ha coinvolto 36 squadre provenienti da tutta Italia La quarta edizione del Torneo Nazionale “Langhe Roero ... 🔗targatocn.it