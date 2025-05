Grande successo di partecipanti e di pubblico alla terza edizione della granfondo Vie di Francesco

Grande successo di partecipanti e di pubblico alla terza edizione della granfondo "Vie di Francesco" di MTB svoltasi ieri primo Maggio a Pieve Santo Stefano. Gara che, solamente alla terza edizione, è diventata una vera e propria "classica" del settore, con un percorso stupendo, giudicato addirittura da "mondiale" da tutti gli atleti in gara, che in ben oltre 400 si sono dati battaglia sia nel percorso "lungo" di 43 km, sia nel percorso "classic" di 30 km.Perfetta l'organizzazione da parte del Team ERREPI del Presidente Remo Pecorai, infaticabile ed appassionato personaggio del mondo del ciclismo, ormai conosciuto in Italia ed all'estero per le sue frequentazioni come assistenza alle più importanti gare del panorama europeo e mondiale.Un applauso va indubbiamente alle decine di volontari che da settimane si sono impegnati per la perfetta riuscita della manifestazione.

