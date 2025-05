Grande attesa per Monza-Atalanta | le strade chiuse fin dal mattino

Atalanta arriva a Monza con l’obiettivo di portare a casa tre punti. Ma anche i biancorossi scendono in campo con l’intenzione di inanellare la vittoria. È tutto pronto per Monza-Atalanta che si giocherà all’U-Power Stadium domenica 4 maggio, con fischio di inizio alle 15.Come sempre, in. 🔗 Monzatoday.it - Grande attesa per Monza-Atalanta: le strade chiuse (fin dal mattino) L’arriva acon l’obiettivo di portare a casa tre punti. Ma anche i biancorossi scendono in campo con l’intenzione di inanellare la vittoria. È tutto pronto perche si giocherà all’U-Power Stadium domenica 4 maggio, con fischio di inizio alle 15.Come sempre, in. 🔗 Monzatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Ciclismo, grande attesa per le Strade Bianche Crédit Agricole - Siena, 4 marzo 2025 – Le stelle del ciclismo maschile e femminile sono pronte ad offrire nella Strade Bianche Crédit Agricole, il consueto grande spettacolo, ricco di emozioni, anticipato venerdì 7 marzo dalla presentazione delle squadre, che si svolgerà a partire dalle ore 16 presso la Fortezza Medicea a Siena. Gara maschile Il più atteso e grande favorito è il campione del mondo Tadej Pogacar, vincitore nel 2024 e nel 2022, che ha dimostrato di essere in forma trionfando nella prima uscita del 2025 all’UAE Tour. 🔗sport.quotidiano.net

Ciclismo. L’Ardita torna a sfilare sulle strade aretine: partenza da Piazza Grande il 21 aprile - Tutto pronto per l’Ardita che si conferma in forma smagliante. All’ormai tradizionale ciclostorica dell’alpe di Poti, giunta alla nona edizione, si affiancherà la terza cicloturistica Arezzogravel, riservata a gravel, mtb ed ebike che lo scorso anno ha portato in città 500 appassionati da tutta Italia. Si parte il 21 marzo alle 15 con il taglio del nastro e l’inaugurazione della mostra di bici storiche nell’atrio d’onore della Provincia. 🔗sport.quotidiano.net

Feyenoord-Inter, Oggi la Sfida agli Ottavi di Champions League: La Grande Attesa. - Oggi, 5 marzo 2025 alle ore 18.45, il Feyenoord ospita l’Inter al De Kuip di Rotterdam nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita che promette emozioni e alta intensità, con entrambe le squadre determinate a conquistare un vantaggio cruciale per il ritorno a San Siro. Un Feyenoord in Grande Forma Il Feyenoord, [...] 🔗mondouomo.it