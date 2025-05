Granchio blu | Al lavoro per trasformare la ‘bestia’ in ricchezza Ecco i progetti in cantiere

Granchio blu pescata in mare lo scorso anno dai pescatori di Goro e Comacchio. Il primo maggio è stato l’anniversario triste per un mondo che viveva di vongole e cozze. Sono trascorsi tre anni da quando con la grande alluvione del 2023, l’onda d’acqua che ha devastato la Romagna, è cominciato il disastro."Come ogni mattina eravamo andati a controllare gli allevamenti di vongole, abbiamo trovato un cimitero, non c’era più nulla. Solo conchiglie triturate”, a parlare è Vadis Paesanti, pescatore, vicepresidente regionale FedagriPesca Confcooperative Emilia Romagna. Ma bastò un controllo alle immagini delle telecamere a raggi infrarossi che h 24 sorvegliano la Sacca di Goro per capire che quel saccheggio non era opera dei pirati del mare, di bracconieri. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Granchio blu: “Al lavoro per trasformare la ‘bestia’ in ricchezza”. Ecco i progetti in cantiere Ferrara, 2 maggio 2025 – Da qualche chilo che a fatica riempiva il fondo di quei bidoni di plastica azzurra del mercato ittico di Goro a quasi seimila tonnellate, la montagna diblu pescata in mare lo scorso anno dai pescatori di Goro e Comacchio. Il primo maggio è stato l’anniversario triste per un mondo che viveva di vongole e cozze. Sono trascorsi tre anni da quando con la grande alluvione del 2023, l’onda d’acqua che ha devastato la Romagna, è cominciato il disastro."Come ogni mattina eravamo andati a controllare gli allevamenti di vongole, abbiamo trovato un cimitero, non c’era più nulla. Solo conchiglie triturate”, a parlare è Vadis Paesanti, pescatore, vicepresidente regionale FedagriPesca Confcooperative Emilia Romagna. Ma bastò un controllo alle immagini delle telecamere a raggi infrarossi che h 24 sorvegliano la Sacca di Goro per capire che quel saccheggio non era opera dei pirati del mare, di bracconieri. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

La lotta contro il granchio blu passa dalla gastronomia: "Ecco la linea di pasta fresca Blufood" - La proliferazione incontrollata del granchio blu è una sfida che riguarda l'ecosistema marino e il settore della pesca in Emilia-Romagna. Questa specie invasiva rappresenta un problema per i pescatori, riducendo la disponibilità di altre specie autoctone, tuttavia, lo spirito romagnolo abita... 🔗ravennatoday.it

Cuciniamo insieme: fusilli ai lupini con il granchio blu - Da mesi sentiamo parlare della terribile minaccia del granchio blu che sta distruggendo le vongole in Adriatico. Ebbene sappiamo che un modo per combatterlo è farlo diventare un manicaretto. E noi ci abbiamo provato sperimentando una nuova pasta proteica che è arrivata da poco sul mercato: quella ai lupini. Continua a leggere 🔗laverita.info

