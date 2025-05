Gran finale per la 50esima mostra mercato dell' artigianato della Valtiberina | il programma

mostra mercato dell’artigianato della Valtiberina Toscana si avvia al Gran finale dopo il pieno di visitatori fatto registrare giovedì 1° maggio. Tantissime, infatti, le persone che nel giorno della Festa dei Lavoratori hanno scelto Anghiari, passeggiando nel cuore di uno dei Borghi più. 🔗 Arezzonotizie.it - Gran finale per la 50esima mostra mercato dell'artigianato della Valtiberina: il programma La 50ªToscana si avvia aldopo il pieno di visitatori fatto registrare giovedì 1° maggio. Tantissime, infatti, le persone che nel giornoa Festa dei Lavoratori hanno scelto Anghiari, passeggiando nel cuore di uno dei Borghi più. 🔗 Arezzonotizie.it

Cosa riportano altre fonti

"Un click per Nick", il gran finale: asta di beneficenza, mostra e lezione di educazione stradale - Sabato 12 aprile segnerà la conclusione del concorso fotografico di beneficenza "Un click per Nick", nel ricordo di Nicolò Ulivi e a favore dell'associazione "Ettore: un sorriso per l'Africa", attiva in Tanzania nella ristrutturazione del centro sanitario di Kisawasawa e fondata in ricordo di... 🔗forlitoday.it

Svelato il teaser trailer ufficiale di È Colpa Nostra?, il gran finale della trilogia “Culpables” - Tratto dai libri di Mercedes Ron Prime Video ha svelato il teaser trailer ufficiale di È Colpa Nostra?, l’attesissimo film Original spagnolo che segna il capitolo conclusivo della trilogia bestseller del New York Times Culpables, firmata dall’autrice Mercedes Ron. Il film debutterà in esclusiva questo ottobre, arrivando contemporaneamente in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. È Colpa Nostra? segue il successo travolgente dei due film precedenti: È Colpa Mia?, entrato nella top 10 in più di 190 Paesi, e È Colpa Tua?, che ha conquistato il titolo di film Original internazionale più visto ... 🔗361magazine.com

“Morgane, se ci leggi: indaga tu!”. Domani il gran finale, ma c’è un mistero irrisolto e stavolta riguarda la Rai - Serie tv. Domani sera su Rai 1 andrà in onda il gran finale della quarta stagione di Morgane – Detective geniale, la serie franco-belga che ha conquistato il pubblico italiano con un mix irresistibile di crime, ironia e genialità fuori dagli schemi. Morgane Alvaro (interpretata da Audrey Fleurot) è un’ex donna delle pulizie con un quoziente intellettivo di 160, ora consulente della Polizia di Lille. 🔗tvzap.it

Approfondimenti da altre fonti

Ecco a voi un altro magnifico weekend di primavera; Gene Gnocchi, prima nazionale a Gambettola; Mostra Mercato del tartufo bianco, si va verso il gran finale con l’ultimo weekend; Makkox in scena per il gran finale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La mostra dell’artigianato vola. Assalto dei visitatori nel weekend - Bilancio più che positivo per il primo week-end della 50esima Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana. Le incertezze atmosferiche... Bilancio più che positivo per il primo ... 🔗lanazione.it