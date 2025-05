Gran Bretagna niente scorta per il principe Harry | rigettato il ricorso

scorta automatica per il principe Harry e la sua famiglia durante le visite nel Regno Unito, respingendo il ricorso presentato contro la decisione del ministero dell’Interno britannico. La misura era stata adottata dopo che il duca di Sussex aveva rinunciato, nel 2020, al ruolo di membro attivo della famiglia reale. Gli avvocati del secondogenito di re Carlo III avevano sollevato il tema di una possibile disparità di trattamento rispetto ad altri reali, ma la corte ha confermato le precedenti sentenze che avevano già dato ragione all’Home Office.La protezione ad Harry e ai membri della sua famiglia può essere concessa «caso per caso»A leggere la decisione è stato il giudice sir Geoffrey Vos, che ha riconosciuto come il trattamento riservato ad Harry rappresenti un’eccezione tra i membri della Royal Family, ma ha concluso che ciò «non basta» per annullare un provvedimento giudicato formalmente legittimo, in quanto giustificato dalla scelta del principe di trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti e abbandonare gli impegni ufficiali della monarchia. 🔗 Lettera43.it - Gran Bretagna, niente scorta per il principe Harry: rigettato il ricorso La Corte d’Appello di Londra ha confermato la revoca dellaautomatica per ile la sua famiglia durante le visite nel Regno Unito, respingendo ilpresentato contro la decisione del ministero dell’Interno britannico. La misura era stata adottata dopo che il duca di Sussex aveva rinunciato, nel 2020, al ruolo di membro attivo della famiglia reale. Gli avvocati del secondogenito di re Carlo III avevano sollevato il tema di una possibile disparità di trattamento rispetto ad altri reali, ma la corte ha confermato le precedenti sentenze che avevano già dato ragione all’Home Office.La protezione ade ai membri della sua famiglia può essere concessa «caso per caso»A leggere la decisione è stato il giudice sir Geoffrey Vos, che ha riconosciuto come il trattamento riservato adrappresenti un’eccezione tra i membri della Royal Family, ma ha concluso che ciò «non basta» per annullare un provvedimento giudicato formalmente legittimo, in quanto giustificato dalla scelta deldi trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti e abbandonare gli impegni ufficiali della monarchia. 🔗 Lettera43.it

Se ne parla anche su altri siti

Funerali di Papa Francesco: il Principe William rappresenta Re Carlo mentre Kate Middleton rimane in Gran Bretagna - La scomparsa di Papa Francesco ha indotto capi di Stato, sovrani e chiamati delegati a convergere su San Pietro per le solenni esequie. In questo contesto, il Principe William assumerà il compito di portavoce ufficiale di Re Carlo III, proseguendo la consuetudine dinastica già sperimentata quando Carlo, allora erede, prese parte ai funerali di Giovanni […] L'articolo Funerali di Papa Francesco: il Principe William rappresenta Re Carlo mentre Kate Middleton rimane in Gran Bretagna è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Russia, la minaccia alla Gran Bretagna con 800 missili. Il nuovo fronte di Londra sulla «Bear Line» e la guerra dell'Artico - Molte intelligence occidentali, soprattutto nel Nord Europa, nelle ultime settimane hanno alzato la soglia di allerta sulla minaccia russa che dopo aver siglato un accordo di tregua con l'Ucraina... 🔗ilmessaggero.it

Sold out per Sam Fender: in 1.200 dalla Gran Bretagna per l’erede di Springsteen alla Chorus Life Arena - Bergamo. Il suo futuro manager lo scoprì in un pub a North Shields, la cittàdina di ‘pesca e bevute’ del Nord Est Inglese dove è nato nel 1994. Lì, Samuel Thomas Fender, detto Sam, si esibiva con la sua chitarra acustica quando non doveva spillare birre dietro al bancone. È nata così la carriera di uno dei nomi più in vista del panorama rock mondiale, a tal punto da guadagnarsi la pesante etichetta di “novello Springsteen”, l’idolo di una vita e sempiterna fonte d’ispirazione. 🔗bergamonews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gran Bretagna, niente scorta per il principe Harry: rigettato il ricorso; Niente scorta per il principe Harry, la Corte d’Appello di Londra respinge il ricorso; Niente scorta per Harry, il principe incassa una nuova sconfitta; Harry non ha diritto alla scorta, la Corte d’appello di Londra dà ragione al ministero dell’Interno. 🔗Ne parlano su altre fonti

Gran Bretagna, niente scorta per il principe Harry: rigettato il ricorso - La Corte d’Appello di Londra ha confermato la revoca della scorta automatica per il principe Harry e la sua famiglia durante le visite nel Regno Unito, respingendo il ricorso presentato contro la deci ... 🔗msn.com

Niente scorta per Harry, il principe incassa una nuova sconfitta - AGI - Il principe Harry ha perso l'ultimo round della battaglia legale per ottenere che la polizia si occupi della sua sicurezza personale durante i viaggi in Gran Bretagna. Il Duca di Sussex sostenev ... 🔗msn.com

Harry, niente scorta per il principe: perché era stata richiesta, la fuga negli Usa e la motivazione del rigetto della Corte d'appello - Niente scorta per il principe ribelle Harry. Lo ha confermato la Corte d'Appello di Londra, rigettando il ricorso contro la decisione assunta a suo tempo dal ministero dell'Interno ... 🔗msn.com