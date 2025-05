Graduatorie ATA | servizio militare e civile riconoscimento retroattivo dal Consiglio di Stato

Consiglio di Stato ha emesso una sentenza destinata a rivoluzionare le Graduatorie ATA (personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario). Il verdetto riconosce finalmente il punteggio pieno per il servizio militare obbligatorio e quello civile, assegnando 6 punti per ogni anno svolto. È una svolta epocale per migliaia di aspiranti lavoratori della scuola, finora penalizzati nelle . Graduatorie ATA: servizio militare e civile, riconoscimento retroattivo dal Consiglio di Stato Scuolalink. 🔗 Ildiha emesso una sentenza destinata a rivoluzionare leATA (personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario). Il verdetto riconosce finalmente il punteggio pieno per ilobbligatorio e quello, assegnando 6 punti per ogni anno svolto. È una svolta epocale per migliaia di aspiranti lavoratori della scuola, finora penalizzati nelle .ATA:daldiScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

TAR Lazio: 6 punti nelle Graduatorie ATA per il servizio militare senza contratto - Il TAR Lazio, con la sentenza n. 3092 del 12 febbraio 2025, ha accolto il ricorso patrocinato dall'avv. Guido Marone, riconoscendo 6 punti nelle Graduatorie ATA anche per chi ha svolto il servizio militare senza un contratto a tempo determinato. La decisione modifica il criterio di assegnazione del punteggio previsto dalla Tabella di valutazione titoli

Graduatorie ATA 24 mesi, come compilare la domanda: dalla modalità di accesso all'inserimento del servizio. GUIDA per immagini - Fino alle ore 14 del 19 maggio il personale ATA può compilare e inoltrare su Istanze online la domanda finalizzata all'inserimento o aggiornamento nelle graduatorie di prima fascia ATA. Alle graduatorie accedono coloro che hanno maturato almeno 24 mesi (o 23 mesi e 16 giorni) di servizio, anche non continuativo, nelle scuole statali. Le graduatorie vengono utilizzate per i ruoli e le supplenze

Tribunale di Bologna conferma la supervalutazione del servizio militare e civile: per ATA e Docenti - Il riconoscimento della supervalutazione del servizio militare e civile continua a ottenere conferme nei tribunali italiani. Il Tribunale di Bologna, con la Sentenza N.120 del 2025, ha ribadito il diritto di chi ha prestato servizio civile o militare a ricevere 6 punti all'anno nelle graduatorie ATA e 12 punti nelle graduatorie Docenti.

