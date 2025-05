Graduatoria interna ATA e dimensionamento scolastico | cosa cambia

Graduatoria interna di istituto ATA, suddivisa per profilo professionale, serve a determinare chi rischia di perdere il posto in caso di contrazione dell'organico. Le scuole compilano e pubblicano queste graduatorie ogni anno entro il 15 aprile, ossia entro 15 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande di mobilità, fissata al 31 marzo 2025.

Graduatoria interna d’istituto ATA: come e chi la redige in caso di dimensionamento - Graduatoria interna di istituto ATA: in caso di dimensionamento è redatta dai dirigenti delle scuole coinvolte ed è unica per il personale delle medesime. L'articolo Graduatoria interna d’istituto ATA: come e chi la redige in caso di dimensionamento sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Graduatoria terza fascia ATA: no proroga CIAD e inserimento entro il 5 maggio? Così dicono le bozze riservate del Ministero - Screenshot di documenti riservati del Ministero dell’Istruzione e del Merito stanno circolando già da parecchie ore sui social. Nelle immagini che riportano bozze di decreti con la dicitura “Riservato” sono presenti indicazioni circa le CIAD. L'articolo Graduatoria terza fascia ATA: no proroga CIAD e inserimento entro il 5 maggio? Così dicono le bozze riservate del Ministero sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Graduatoria interna di istituto: le novità. Scarica modelli [CORRETTI] per l’aggiornamento delle graduatorie - Ogni istituto scolastico elabora una graduatoria per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, seguendo le disposizioni stabilite dal contratto collettivo nazionale. L'attribuzione del punteggio avviene considerando diversi fattori, tra cui l’anzianità di servizio, i titoli posseduti e le esigenze familiari dei docenti. L'articolo Graduatoria interna di istituto: le novità. Scarica modelli [CORRETTI] per l’aggiornamento delle graduatorie sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

