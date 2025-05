Gp Miami pole Sprint per Antonelli

Miami. Kimi Antonelli si prende la pole per la gara Sprint (che si corre sabato prima delle qualifiche per il Gp). L'italiano della Mercedes brucia per 45 millesimi il leader iridato Oscar Piastri e di un decimo l'antro portacolori McLaren,Norris. Quarto crono per Verstappen, a un quarto di secondo, 5° Russell, poi le Ferrari con Leclerc (a 3 decimi) e Hamilton (a mezzo secondo). Il britannico ha rischiato di uscire in Q2, salvandosi all'ultimo tuffo.Sorpresa negativa è stato Tsunoda, 18°. 🔗 23.29 Festa tricolore nel venerdì di. Kimisi prende laper la gara(che si corre sabato prima delle qualifiche per il Gp). L'italiano della Mercedes brucia per 45 millesimi il leader iridato Oscar Piastri e di un decimo l'antro portacolori McLaren,Norris. Quarto crono per Verstappen, a un quarto di secondo, 5° Russell, poi le Ferrari con Leclerc (a 3 decimi) e Hamilton (a mezzo secondo). Il britannico ha rischiato di uscire in Q2, salvandosi all'ultimo tuffo.Sorpresa negativa è stato Tsunoda, 18°. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti da altre fonti

F1 GP Miami, oggi prove libere e qualifiche sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Ferrari a caccia della mini-pole - La diretta del GP Miami della Formula 1 2025, in pista oggi per le prove libere e le qualifiche sprint: aggiornamenti live su pole, tempi e risultati.Continua a leggere 🔗fanpage.it

GP Cina, qualifica sprint: pole di Hamilton con la Ferrari, secondo Verstappen - Clamorosa pole di Lewis Hamilton nella Qualifica Sprint del GP di Shanghai, sessione valida per la Sprint Race. Il sette volte campione del mondo della Ferrari quasi non ci credeva quando il suo... 🔗ilmessaggero.it

LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: Marquez in pole con margine, Bagnaia quinto. Alle 21.00 il via della sprint race - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43 Terza pole position consecutiva per Marc Marquez. Pronostico rispettato dal leader del campionato, il quale scatterà davanti a tutti avendo fatto segnare il miglior crono di 2:01.088. 17.41 Acosta è terzo! Morbidelli fuori dalla prima fila, Di Giannantonio sbaglia e abortisce il tentativo. 17.40 Bagnaia è quarto a meno di sei decimi da Marquez, occhio alle risposte di Acosta e Di Giannantonio. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

F1, qualifiche e pole della sprint race del GP Miami in diretta live; GP Miami 2025, Qualifica Sprint: si parte alle 22:30 – DIRETTA; F1 GP Miami 2025, griglia di partenza sprint race: Antonelli 1°, l'Italia sogna!; F1 GP Miami LIVE, qualifiche sprint e pole in diretta: Piastri il più veloce nelle uniche libere, Leclerc 2°. 🔗Cosa riportano altre fonti

F1: Miami; ad Antonelli la pole della Sprint, 6/o Leclerc - Kimi Antonelli su Mercedes ha ottenuto la pole position della gara sprint di domani nel gp di Miami. Per il 18enne emiliano è la prima pole in carriera, anche se nella Sprint. Antonelli ha preceduto l ... 🔗ansa.it

Sprint Gp Miami, Antonelli in pole con Mercedes e Ferrari flop - Terza e quarta posizione per la McLaren del britannico Lando Norris e per la Red Bull del neopapà Max Verstappen. Quinto tempo per la Mercedes del britannico George Russell, affiancato in terza fila ... 🔗msn.com

F1. GP Miami 2025, Kimi Antonelli conquista la pole position della Sprint! Seguono le McLaren - Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la pole position della Sprint del Gran Premio di Miami 2025. Seguono Oscar Piastri e Lando Norris ... 🔗automoto.it