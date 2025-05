Gp Miami kimi Antonelli con la Mercedes conquista la pole per la Sprint Race

© Agi.it - Gp Miami, kimi Antonelli con la Mercedes conquista la pole per la Sprint Race kimi Antonelli (Mercedes) in pole position nelle Qualifiche Sprint del Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale di F1: 1'26"482 il tempo del pilota italiano classe 2006, che precede le due McLaren di Oscar Piastri, +0"045, e Lando Norris, +0"100. Ferrari indietro. Charles Leclerc è sesto a 0"326 davanti a Lewis Hamilton, settimo a 0"548. In mezzo Max Verstappen (Red Bull), quarto a 0"255, e George Russell (Mercedes), quinto a 0"309. Completano la top ten, Alexander Albon (Williams), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Fernando Alonso (Aston Martin). 🔗 AGI - Andrea) inposition nelle Qualifichedel Gran Premio di, sesto appuntamento del Mondiale di F1: 1'26"482 il tempo del pilota italiano classe 2006, che precede le due McLaren di Oscar Piastri, +0"045, e Lando Norris, +0"100. Ferrari indietro. Charles Leclerc è sesto a 0"326 davanti a Lewis Hamilton, settimo a 0"548. In mezzo Max Verstappen (Red Bull), quarto a 0"255, e George Russell (), quinto a 0"309. Completano la top ten, Alexander Albon (Williams), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Fernando Alonso (Aston Martin). 🔗 Agi.it

Su altri siti se ne discute

Kimi Antonelli da favola al GP Miami, è sua la pole: Ferrari anonime, Leclerc 6° davanti ad Hamilton - Kimi Antonelli è stato semplicemente fenomenale nelle qualifiche sprint, prendendosi una meritatissima pole al GP Miami, davanti alle McLaren. Ferrari non pervenute, sempre lontane dai migliori e che hanno chiuso al 6° (Leclerc) e 7° (Hamilton) posto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: magico Kimi Antonelli, pole da sogno! Ferrari quarta forza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.24 La Mercedes è apparsa sin da subito molto veloce qui a Miami. Nelle prove libere il team tedesco non ha provato il giro veloce, concentrandosi esclusivamente sul passo gara. La scelta effettuata sembra aver comunque dato i suoi frutti: con questo mezzo, almeno il podio per Antonelli può rappresentare un obiettivo concreto per la gara di domenica. 23. 🔗oasport.it

Kimi Antonelli a scuola dopo il GP Cina, lo stupore dei compagni: “C’è un pilota di F1 in classe” - Kimi Antonelli tra un Gran Premio di Formula 1 e l'altro continua ad andare a scuola come se nulla fosse. Un video di una compagna racconta la sua routine studentesca.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Griglia di partenza F1, Qualifiche Sprint Miami 2025: risultati e classifica; F1 | GP Miami 2025, Sprint Qualifying: Kimi Antonelli si prende la Pole sulle McLaren! Verstappen 4°, Leclerc 6° su Hamilton; Straordinario Kimi Antonelli, pole nella Sprint! 6° Leclerc e 7° Hamilton; Formula 1, Gp Miami: alle qualifiche sprint pole di Antonelli. 🔗Ne parlano su altre fonti

Antonelli storico, pole position nelle qualifiche Sprint del Gp di Miami! Lontane le Ferrari - Il 18enne emiliano pilota della Mercedes si mette tutti dietro in Florida. Per Leclerc ed Hamilton solamente sesto e settimo tempo ... 🔗corrieredellosport.it

F1. GP Miami 2025, Kimi Antonelli conquista la pole position della Sprint! Seguono le McLaren - Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la pole position della Sprint del Gran Premio di Miami 2025. Seguono Oscar Piastri e Lando Norris ... 🔗automoto.it

Kimi Antonelli da favola al GP Miami, è sua la pole: Ferrari anonime, Leclerc 6° davanti ad Hamilton - Kimi Antonelli è stato semplicemente fenomenale nelle qualifiche sprint, prendendosi una meritatissima pole al GP Miami, davanti alle McLaren ... 🔗fanpage.it