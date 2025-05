Governo Meloni | voglio ricandidarmi con programma tutto realizzato

voglio realizzare per intero il programma del Centrodestra e potermi ripresentare agli elettori dicendo la cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni postando un’intervista all’agenzia AdnKronos in cui risponde alla domanda “Alla fine dei 5 anni per quali risultati vuole che il suo Governo venga ricordato?”. Secondo la premier la promessa su cui lei dovrà essere giudicata dagli elettori “vale per l’economia, per l’immigrazione, per la sicurezza, per il sostegno alla famiglia, per le riforme istituzionali, per la politica estera. E vale per il lavoro, perché vogliamo essere ricordati come il Governo che ha aumentato il lavoro, ridotto il precariato e messo al centro la sicurezza sul posto di lavoro. 🔗 Roma, 2 mag. (askanews) – “realizzare per intero ildel Centrodestra e potermi ripresentare agli elettori dicendo la cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgiapostando un’intervista all’agenzia AdnKronos in cui risponde alla domanda “Alla fine dei 5 anni per quali risultati vuole che il suovenga ricordato?”. Secondo la premier la promessa su cui lei dovrà essere giudicata dagli elettori “vale per l’economia, per l’immigrazione, per la sicurezza, per il sostegno alla famiglia, per le riforme istituzionali, per la politica estera. E vale per il lavoro, perché vogliamo essere ricordati come ilche ha aumentato il lavoro, ridotto il precariato e messo al centro la sicurezza sul posto di lavoro. 🔗 Ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue - Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli italiani sul governo Meloni è al momento negativo. Il 59% è infatti di questa idea: una percentuale che 🔗ilgiornaleditalia.it

Tutela per chi ci protegge: il Governo Meloni al fianco di forze dell’ordine e cittadini - In un momento storico in cui la sicurezza rappresenta una delle priorità del Paese, il Governo guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni compie un passo deciso a tutela di chi ogni giorno veglia sull’ordine pubblico e sulla protezione dei cittadini: le forze dell’ordine, i militari e il personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico. Una tutela concreta, attesa da anni, che prende forma attraverso un decreto-legge già approvato in Consiglio dei ministri e che entrerà in vigore immediatamente. 🔗laprimapagina.it

Governo, Meloni: penso in grande per l’Italia, ma no scorciatoie - Torino, 14 mar. (askanews) – Giorgia Meloni “pensa in grande per l’Italia”, ma per raggiungere gli obiettivi “non ci sono scorciatoie, bisogna fare tutto il percorso”. La presidente del Consiglio lo ha detto a Torino, parlando ai dipendenti della Argotec, azienda italiana attiva nel settore dell’aerospazio, visitata oggi a Torino. “‘Pensare in grande, no shortcuts’. Sono perfettamente d’accordo”, ha detto la premier raccogliendo le parole dell’Ad dell’azienda David Avino. 🔗ildenaro.it

Approfondimenti da altre fonti

Governo, Meloni: voglio ricandidarmi con il programma tutto realizzato; Governo, Meloni: voglio ricandidarmi con programma tutto realizzato; Incendio in un seminterrato a Pavia, due persone intossicate; Viola gli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale, arrestato un 30enne. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Governo, Meloni: voglio ricandidarmi con programma tutto realizzato - Roma, 2 mag. (askanews) – “Voglio realizzare per intero il programma del Centrodestra e potermi ripresentare agli elettori dicendo la cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo avev ... 🔗askanews.it

Giorgia Meloni: "Mi ricandiderò potendo dire: lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto" - In un'intervista all'Adnkronos la premier denuncia: "Troppe volte sono stata oggetto di attacchi sessisti" nel sislenzio della sinistra. 🔗huffingtonpost.it

Meloni: "Voglio dire agli elettori 'Ve lo avevamo promesso'. Con gli Usa leali ma non subalterni" - "Voglio realizzare per intero il programma del centrodestra e potermi ripresentare agli elettori dicendo la cosa più banale su cui i ... 🔗iltempo.it