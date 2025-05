Gosens | É ancora tutto aperto per il ritorno sono molto fiducioso se giochiamo con questà mentalità…

Gosens, esterno della Fiorentina, dopo la sconfitta nella semifinale d’andata di Conference League contro il Real Betis Robin Gosens ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la sconfitta di misura nella semifinale d’andata di Conference League contro il Real Betis. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Il risultato brucia . 🔗 Calcionews24.com - Gosens: «É ancora tutto aperto per il ritorno, sono molto fiducioso, se giochiamo con questà mentalità…» Le parole di Robin, esterno della Fiorentina, dopo la sconfitta nella semifinale d’andata di Conference League contro il Real Betis Robinha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la sconfitta di misura nella semifinale d’andata di Conference League contro il Real Betis. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Il risultato brucia . 🔗 Calcionews24.com

Cosa riportano altre fonti

Bucciantini: «Bayern Monaco-Inter? All’80 del ritorno tutto aperto!» - Marco Bucciantini, intervenuto in collegamento su Sky Sport, si è dimostrato ottimista sulle possibilità del passaggio del turno dell’Inter contro il Bayern Monaco. Per il giornalista si prospetta una doppia sfida all’insegna dell’equilibrio. IL COMMENTO – Marco Bucciantini, in diretta da Sky, ha parlato della sfida di Champions League in programma domani sera tra Bayern Monaco e Inter. Per Bucciantini, la versione “europea” della squadra di Inzaghi non deve temere i bavaresi, a maggior ragione visti i tanti infortuni che hanno privato la squadra di Kompany di giocatori chiave come Musiala e ... 🔗inter-news.it

Si sblocca Fratelli d'Italia, il candidato sindaco è Nicola Grandi: "Aperto al dialogo con tutto il centrodestra" - Dopo settimane di stallo e con la partenza ufficiale della campagna elettorale di vari altri candidati, sembra essersi definitivamente sbloccata la situazione anche all'interno di Fratelli d'Italia, principale forza politica del centrodestra. Sarà Nicola Grandi il candidato sindaco del partito. A... 🔗ravennatoday.it

Fiorentina, Adli: «Crediamo alla Champions, è tutto aperto. Kean ci sta dando tanto, le mie condizioni…» - Le parole di Yacine Adli, centrocampista della Fiorentina, sul momento della squadra viola dopo la vittoria contro la Juve Yacine Adli ha parlato a Radio Sportiva del momento della Fiorentina. LE SUE CONDIZIONI – «In questo momento sto bene, ho passato un mese fuori con un brutto infortunio alla caviglia e sto riprendendo piano piano il […] 🔗calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Gosens: Primo gol banale ed evitabile, il secondo è un tiro della Madonna. Al Franchi ci giochiamo tutto; Fiorentina ko ma è tutto aperto. Chelsea, Tottenham, Manchester United: goleade inglesi in Europa; Betis-Fiorentina, Palladino: Ci crediamo, è tutto aperto e vogliamo passare il turno; Gosens (Sky): Dispiace per la sconfitta e per il primo gol preso su lancio lungo. 🔗Se ne parla anche su altri siti