Google NotebookLM arriva sul Play Store | il debutto su Android è dietro l’angolo

Android di Google NotebookLM arriva sul Play Store: iniziamo a scoprire com'è e a cosa serve, in attesa del debutto ufficiale.L'articolo Google NotebookLM arriva sul Play Store: il debutto su Android è dietro l’angolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net - Google NotebookLM arriva sul Play Store: il debutto su Android è dietro l’angolo L'app perdisul: iniziamo a scoprire com'è e a cosa serve, in attesa delufficiale.L'articolosul: ilsuproviene da Tutto. 🔗 Tuttoandroid.net

L'aggiornamento di sistema Google Play di marzo arriva anche sugli ultimi Samsung - Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra stanno ricevendo l'aggiornamento di sistema Google Play di marzo 2025: ecco novità e come aggiornare.

Xiaomi ha qualche problema con gli aggiornamenti di sistema Google Play - Molti smartphone Xiaomi, anche i più recenti, non ricevono nuovi aggiornamenti di sistema di Google Play da diversi mesi.

NotebookLM sbarca finalmente sugli smartphone Android e iOS - App nativa di NotebookLM per Android e iPhone finalmente annunciata, dopo l'anticipazione del mese scorso da parte di Google.

NotebookLM di Google, arriva la ricerca sul web - gli amministratori di Workspace possono abilitarlo a livello di dominio.

NotebookLM di Google si aggiorna e arriva in Italia: adesso anche con Audio Overview! - Scopri NotebookLM di Google, l'app di intelligenza artificiale per prendere appunti in modo più veloce ed efficiente.