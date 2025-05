Google Home riceverà una nuova scorciatoia Novità per restare informati

Google Home potrebbe integrare a breve una comoda scorciatoia per restare informati su tutte le Novità degli aggiornamentiL'articolo Google Home riceverà una nuova scorciatoia “Novità” per restare informati proviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net - Google Home riceverà una nuova scorciatoia “Novità” per restare informati potrebbe integrare a breve una comodapersu tutte ledegli aggiornamentiL'articolouna” perproviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net

Su altri siti se ne discute

La schermata “Avvia chat” di Google Messaggi riceverà un’interfaccia più attuale - Google sta lavorando per donare un'interfaccia più attuale, e in linea con Material 3, alla schermata "Avvia chat" di Google Messaggi. L'articolo La schermata “Avvia chat” di Google Messaggi riceverà un’interfaccia più attuale proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Abbandonare Google Password Manager sarà più semplice con una nuova opzione - È in arrivo una novità per gli utenti che vogliono abbandonare Google Password Manager. Ecco tutti i dettagli L'articolo Abbandonare Google Password Manager sarà più semplice con una nuova opzione proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Il Google Store lancia una nuova sezione: ecco a cosa serve - Nelle scorse ore nel Google Store è stata abilitata per i primi utenti una nuova sezione. Scopriamo insieme a cosa serve L'articolo Il Google Store lancia una nuova sezione: ecco a cosa serve proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Se ne parla anche su altri siti

Google Home riceverà una nuova scorciatoia “Novità” per restare informati; Google Home, tante novità nel Feature Drop autunnale. Protagonista Gemini; Google: arriva l'aggiornamento per Chromecast 2nd gen e Audio; Google Home: Gemini e non solo tra le novità dell’aggiornamento “autunno 2024”. 🔗Ne parlano su altre fonti