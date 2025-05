Gomme tagliate alle auto in sosta la denuncia | Non è la prima volta siamo stanchi di questa situazione

Gomme di una decina di auto parcheggiate nella via. Non è la prima volta che accade, e sinceramente siamo stanchi di questa. 🔗 Ravennatoday.it - Gomme tagliate alle auto in sosta, la denuncia: "Non è la prima volta, siamo stanchi di questa situazione" Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: "Nella giornata di ieri 1 Maggio, in viale Catone a Lido di Dante, nel pomeriggio, hanno tagliato ledi una decina diparcheggiate nella via. Non è lache accade, e sinceramentedi. 🔗 Ravennatoday.it

