Golf la CJ Cup Byron Nelson si apre con Scheffler avanti Ottimo avvio di Manassero e Molinari

Scheffler alla CJ Cup Byron Nelson, torneo che apre il mese di maggio e che viene ospitato al TPC Craig Ranch in Texas. Il numero 1 del mondo, a margine del giro, ha dichiarato: “Ho giocato bene oggi. Sono riuscito a giocare delle ottime prime nove buche e ad essere molto solido sulle seconde”.Scheffler si trova, così, a -10 (61 colpi) con il filippino Rico Hoey e il venezuelano Jhonattan Vegas che inseguono a -8. Numeroso, invece il filotto di giocatori che si è formato in T4 a -7: tra loro, i più pericolosi sono sicuramente Cameron Champ e Patton Kizzire.Il campo nella prima giornata della CJ Cup Byron Nelson ha giocato molto facile. Tanti gli score sotto par e solamente 28 i Golfisti che hanno girato sopra al par. Il taglio, domani, sarà verosimilmente in zona -3-4 se le condizioni di gioco rimarranno le stesse di oggi. 🔗 Oasport.it - Golf, la CJ Cup Byron Nelson si apre con Scheffler avanti. Ottimo avvio di Manassero e Molinari Già due colpi di vantaggio dopo le lrime 18 buche per Scottiealla CJ Cup, torneo cheil mese di maggio e che viene ospitato al TPC Craig Ranch in Texas. Il numero 1 del mondo, a margine del giro, ha dichiarato: “Ho giocato bene oggi. Sono riuscito a giocare delle ottime prime nove buche e ad essere molto solido sulle seconde”.si trova, così, a -10 (61 colpi) con il filippino Rico Hoey e il venezuelano Jhonattan Vegas che inseguono a -8. Numeroso, invece il filotto di giocatori che si è formato in T4 a -7: tra loro, i più pericolosi sono sicuramente Cameron Champ e Patton Kizzire.Il campo nella prima giornata della CJ Cupha giocato molto facile. Tanti gli score sotto par e solamente 28 iisti che hanno girato sopra al par. Il taglio, domani, sarà verosimilmente in zona -3-4 se le condizioni di gioco rimarranno le stesse di oggi. 🔗 Oasport.it

