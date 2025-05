Gli Usa si ritirano dalla mediazione formale per la pace | cosa cambia

pace tra Mosca e Kiev. Visto che i negoziati diplomatici avviati dagli americani sembrano essere a un punto morto Donald Trump sembra voler gettare la spugna. Lo farà. 🔗 Today.it - Gli Usa si ritirano dalla mediazione formale per la pace: cosa cambia "Non andremo più in giro per il mondo a mediare", ha dichiarato Washington dopo mesi di serrate trattative per far tornare latra Mosca e Kiev. Visto che i negoziati diplomatici avviati dagli americani sembrano essere a un punto morto Donald Trump sembra voler gettare la spugna. Lo farà. 🔗 Today.it

Approfondimenti da altre fonti

Ucraina, cosa vuol dire che gli Usa si ritirano dalla mediazione formale per la pace - Dietro l'annuncio dell'amministrazione Trump si agitano vari fattori: la retorica sul disimpegno americano in caso di mancati progressi negoziali, il nuovo accordo sui minerali sottoscritto e il primo invio di armi a Kiev col tycoon alla Casa Bianca. Ma gli Usa non molleranno affatto le trattative 🔗tgcom24.mediaset.it

Usa ritirano truppe da base strategica Jasionka vicino al confine ucraino, Trump pronto a richiamare 10mila soldati in Polonia e Romania - La base polacca a dieci chilometri da Rzeszów sarà gestite da forze norvegesi, tedesche, britanniche e polacche sotto egida Nato Gli Stati Uniti si sono ritirati da Jasionka, a 10 chilometri dal centro di Rzeszów, nella Polonia sud-orientale. La base è stata un importante snodo nella consegna 🔗ilgiornaleditalia.it

Cremlino: Peskov commenta sulla mediazione USA in Ucraina e moratoria - "Probabilmente, questa domanda dovrebbe essere posta a Washington, ma crediamo che si possano già notare alcuni progressi", anche se rimangono "molte difficili discussioni da affrontare". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, alla domanda se pensi che gli Usa potrebbero cessare la loro mediazione sull'Ucraina se non si arriverà alla pace, come detto dal segretario di Stato Marco Rubio. 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Ucraina, cosa vuol dire che gli Usa si ritirano dalla mediazione formale per la pace - Gli Stati Uniti si sono ritirati dalla loro posizione ufficiale di mediatori formali nei negoziati di pace tra Ucraina e Russia. La notizia diffusa da The Telegraph e poi ripresa dai media di tutto il ... 🔗msn.com

Guerra in Ucraina, gli USA si defilano: “Ora tocca a Kiev e Mosca trovare un accordo per la pace” - Guerra in Ucraina, gli Stati Uniti cambiano rotta: non faranno più da mediatori nei negoziati tra Kiev e Mosca ... 🔗fanpage.it