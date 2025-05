Gli Usa mostrano i muscoli con le bombe più potenti Iran avvisato

Iraniano, ora Washington alza la pressione. L’esercito degli Stati Uniti ha schierato un robusto dispositivo sotto il Comando Centrale, pronto a reagire a ogni evenienza. 🔗 Laverita.info - Gli Usa mostrano i muscoli con le bombe più potenti. Iran avvisato Mentre proseguono i negoziati sul controverso programma nucleareiano, ora Washington alza la pressione. L’esercito degli Stati Uniti ha schierato un robusto dispositivo sotto il Comando Centrale, pronto a reagire a ogni evenienza. 🔗 Laverita.info

Dal “lavoro da finire” in Iran, alle “porte dell’inferno” a Gaza: le minacce di Usa e Israele (mentre preparano le super bombe) - Tel Aviv, 16 febbraio 2025 - L’asse Usa-Israele lancia minaccia all’Iran e ai suo ‘amici'. Mentre arriva a Tel Aviv un carico di bombe "pesanti" di fabbricazione americane: si tratta delle MK-84, da 900 kg, recentemente autorizzate dall'amministrazione del presidente Donald Trump. Secondo il ministero, dall'inizio della guerra nell'ottobre 2023, oltre 76.000 tonnellate di equipaggiamento militare sono arrivate in Israele tramite 678 aerei da trasporto e 129 navi, la maggior parte provenienti dagli Stati Uniti. 🔗quotidiano.net

Kim Jong-un mostra i muscoli alla Corea del Sud e agli Usa: lanciati nove missili balistici verso il mar Giallo in risposta alle esercitazioni congiunte tra Seul e Washington - Sale la tensione tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Il regime di Pyongyang, guidato da Kim Jong-un, ha lanciato nove missili balistici verso il Mar Giallo in quella che viene definita come una risposta alle esercitazioni congiunte delle truppe americane e sudcoreane, iniziate oggi e destinate a durare 11 giorni. A darne notizia è il Comando di Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud, che ha affermato di aver rilevato “il lancio dall’entroterra della provincia di Hwanghae del Nord intorno alle 13:50 locali (05:50 in Italia)”, senza fornire ulteriori dettagli sulla tipologia dei ... 🔗lanotiziagiornale.it

Gli Usa mostrano continuità in politica estera. Soprattutto nel provocare la Russia - di Fabio Selleri Gli ucraini hanno la disgrazia di trovarsi ad essere pedoni in una zona della scacchiera in cui due cinici giocatori, Russia ed Usa, hanno deciso che qualche pezzo deve essere sacrificato. Sul versante americano, chi inorridisce davanti a Trump e rimpiange il democratico Biden finge di non vedere la continuità nella loro politica estera; politica che è la stessa almeno fin dal 2014 e dal “Fancu*o l’Unione Europea” del Sottosegretario di Stato americano Victoria Nuland (presidente Obama, vice Biden). 🔗ilfattoquotidiano.it

