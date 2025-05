Gli Stati Uniti rinunciano alla mediazione di pace tra Russia e Ucraina | cosa succede adesso

Stati Uniti si ritirano formalmente dal ruolo di mediatori nei negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Una notizia che rimbomba come nelle stanze della diplomazia internazionale, ma che di sorprendente ha ben poco. Anzi. La notizia era già nell’aria e girava da un po’ nei corridoi di Washington. Trump e il suo entourage ormai da giorni lasciavano cadere indizi come briciole sul tavolo.Una decisione annunciata, con stile trumpianoIl segretario di Stato Marco Rubio ha messo la ciliegina sulla torta: “Non abbiamo intenzione di volare dall’altra parte del mondo all’improvviso per mediare degli incontri”. Tradotto: ognuno si arrangi. E mentre la portavoce Tammy Bruce parla ancora di “impegno per la pace”, la sostanza è chiara: Washington cambia pelle e soprattutto cambia strategia.cosa succede davvero: Washington si fa da parte, ma resta sul ringChe succede ora? La presenza americana ai tavoli del negoziato finora era considerata indispensabile, ed era condizione necessaria per Mosca, che vuole parlare solo con chi ha lo stesso peso politico internazionale. 🔗 Thesocialpost.it - Gli Stati Uniti rinunciano alla mediazione di pace tra Russia e Ucraina: cosa succede adesso Glisi ritirano formalmente dal ruolo di mediatori nei negoziati ditra. Una notizia che rimbomba come nelle stanze della diplomazia internazionale, ma che di sorprendente ha ben poco. Anzi. La notizia era già nell’aria e girava da un po’ nei corridoi di Washington. Trump e il suo entourage ormai da giorni lasciavano cadere indizi come briciole sul tavolo.Una decisione annunciata, con stile trumpianoIl segretario di Stato Marco Rubio ha messo la ciliegina sulla torta: “Non abbiamo intenzione di volare dall’altra parte del mondo all’improvviso per mediare degli incontri”. Tradotto: ognuno si arrangi. E mentre la portavoce Tammy Bruce parla ancora di “impegno per la”, la sostanza è chiara: Washington cambia pelle e soprattutto cambia strategia.davvero: Washington si fa da parte, ma resta sul ringCheora? La presenza americana ai tavoli del negoziato finora era considerata indispensabile, ed era condizione necessaria per Mosca, che vuole parlare solo con chi ha lo stesso peso politico internazionale. 🔗 Thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Colloqui nucleari tra Iran e Stati Uniti a Roma con mediazione dell'Oman - I colloqui sul nucleare di Teheran tra l'Iran e gli Stati Uniti sono iniziati oggi a Roma intorno alle 11:30 con la mediazione dell'Oman, ha riferito la televisione di Stato iraniana. I colloqui si svolgono nell'ambasciata omanita. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e l'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff hanno avviato sabato scorso in Oman i colloqui sul programma nucleare iraniano, fonte di tensione tra l'Iran e i paesi occidentali. 🔗quotidiano.net

Meloni-Trump, cosa cambia per l’Italia: compreremo più gas dagli Stati Uniti - La premier Giorgia Meloni ha incontrato Donald Trump a Washington nella giornata di ieri, in un vertice che ha consolidato la sintonia personale e politica tra i due leader. Trump ha elogiato Meloni definendola “una persona fantastica” e sostenendo che l’Italia potrà essere il miglior alleato degli Stati Uniti finché Meloni resterà al governo?. Dal canto suo, la premier ha ringraziato Trump per aver accettato l’invito a visitare ufficialmente Roma e incontrare in quell’occasione anche i vertici dell’Unione Europea?. 🔗quifinanza.it

Le merci cinesi penalizzate al 54%. «Bullismo unilaterale» degli Stati uniti - Il giorno della liberazione assomiglia a una condanna, in Asia. I dazi di Donald Trump colpiscono indiscriminatamente tutti, da quelli che Washington vede come nemici a quelli che ha sempre […] The post Le merci cinesi penalizzate al 54%. «Bullismo unilaterale» degli Stati uniti first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gli Usa si ritirano dalla mediazione formale per la pace: cosa cambia; Raid russo su Kiev, 12 morti. The Times: «Gran Bretagna verso rinuncia a invio di peacekeeper in Ucraina; Accordo Trump-Putin, Mosca: “Tono costruttivo”. Gelo Ue: “Kiev non rinuncia a nessun territorio”; Guerra Ucraina - Russia, le news del 13 febbraio. Trump: “Riunione a Monaco fra esponenti Russia,Ucraina, Usa”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Gli Stati Uniti rinunciano alla mediazione di pace tra Russia e Ucraina: cosa succede adesso - Gli Stati Uniti si ritirano formalmente dal ruolo di mediatori nei negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Una notizia che rimbomba come nelle stanze ... 🔗thesocialpost.it

USA, stop alla mediazione in Ucraina? Cosa succede fra Kiev e Mosca - Gli Stati Uniti potrebbero non mediare più nella guerra in Ucraina: Kiev e Mosca dovranno presentare proposte concrete e incontrarsi ... 🔗strettoweb.com

Global minimum tax, le tre proposte Ue per la mediazione con gli Usa - Dai crediti di imposta al riconoscimento delle regole fiscali americane. Ecco cosa sta preparando Bruxelles per la trattativa sulla tassazione globale ... 🔗italiaoggi.it