Gli Scavi di Pompei inclusivi | visite guidate con il linguaggio Lis e mappe tattili

visite guidate durante le quali sarà adotatta la lingua dei segni, mappe tattili e modelli 3D dei principali luoghi del sito, bassorilievi ad alta definizione con didascalie in braille ma anche video accessibili in lingua dei segni Italiana, international sign, sottotitolati e con voice-ove. E'. 🔗 Napolitoday.it - Gli Scavi di Pompei inclusivi: visite guidate con il linguaggio Lis e mappe tattili durante le quali sarà adotatta la lingua dei segni,e modelli 3D dei principali luoghi del sito, bassorilievi ad alta definizione con didascalie in braille ma anche video accessibili in lingua dei segni Italiana, international sign, sottotitolati e con voice-ove. E'. 🔗 Napolitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Essere donna nell’antica Pompei”, negli Scavi la mostra sulle condizioni di vita di donne e bambine - La mostra, composta da otto sezioni, è in programma da oggi 16 aprile fino al prossimo 31 gennaio presso la Palestra grande degli scavi di Pompei.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La fontana più grande d’Italia costruita accanto agli Scavi di Pompei: 200 metri di spettacolo tra acqua, luci e tecnologia - A pochi passi dal Parco Archeologico di Pompei è stata inaugurata la fontana più grande d’Italia: un’installazione scenografica lunga circa 200 metri che combina 2000 ugelli, 1150 fari, giochi di luce, laser, nebbia artificiale e un enorme “water screen” per proiezioni alte 12 metri. Un... 🔗napolitoday.it

Jean-Michel Jarre torna in Italia: concerto-evento negli Scavi di Pompei - L’artista francese Jean-Michel Jarre, punto di riferimento della musica elettronica, torna in Italia dopo nove anni dalla sua ultima presenza: il 5 luglio si esibirà nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, nell’ambito della seconda edizione della rassegna “BOP – Beats of Pompeii”. Organizzata da Peppe Gomez per Blackstar Concerti, con il patrocinio del Comune, del Parco Archeologico, del Ministero della Cultura e della Regione, la rassegna propone un cartellone di dieci concerti con l’obiettivo di unire arte, storia e musica in un contesto unico al mondo. 🔗ildenaro.it

Cosa riportano altre fonti

“Pompei tra le mani”, al via il progetto per un parco accessibile a tutti: interpreti Lis e mappe tattili; Pompei accessibile a tutti con interpreti Lis e mappe tattili; Biglietti di ingresso per gli scavi di Pompei ed Ercolano; A Pompei nasce Parvula Domus: la prima “fattoria sociale” in un Parco Archeologico in Italia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pompei tra le mani, il nuovo progetto per visite accessibili con lingua dei segni, mappe tattili e modelli 3d - Il parco archeologico di Pompei lancia "Pompei tra le mani", un progetto inclusivo con visite in lingua dei segni italiana, strumenti tattili, modelli 3D e tecnologie accessibili per persone con disab ... 🔗gaeta.it

Pompei: si amplia l'accessibilità culturale del parco archeologico - La realizzazione delle diverse attività si sviluppa attraverso un approccio graduale e condiviso, in costante dialogo con le professionalità interne del parco e gli esperti di accessibilità... Pompei. 🔗msn.com

Con il biglietto degli Scavi sarà possibile visitare il Matt, Longola e altri due musei - Visitare gli scavi di Pompei sarà anche un’occasione per scoprire altri importanti siti archeologici del territorio campano. Grazie a un nuovo accordo di valorizzazione, chi acquisterà un ... 🔗ilfattovesuviano.it