Gqitalia.it - Gli eroi di Thunderbolts* sono tra i più grandi sostenitori delle giacche estive

Forse ripenseremo al press tour per l'ultimo film dell'ensemble Marvelin due fasi distinte: prima di Rizzler e dopo Rizzler. Ma prima della tanto discussa apparizione a sorpresa della star dei social media di nove anni a una proiezione a New York, mercoledì sera, i ragazzi distavano già facendo colpo in un altro modo: sfruttando appieno la stagione."" – PhotocallLewis Pullman nel suo blazer ArmaniGareth CattermoleGetty ImagesFin dall'inizio del tour promozionale, il nuovo arrivato in casa Marvel, Lewis Pullman – figlio minore del veterano hollywoodiano Bill Pullman – ha imposto uno standard elevato al resto della squadra. Sotto la guida dello stylist Warren Alfie Baker (la cui lista di clienti eccezionalmente sexy include anche Andrew Garfield, Glen Powell, Matt Bomer e Drew Starkey), l'attore si è lanciato in una vera e propria caccia all'outfit, ispirandosi alla passione di Richard Gere per i blazer e optando per silhouette squadrate e maschili, abbinate a capi americani come blue jeans e stivali di pelle. 🔗 Gqitalia.it