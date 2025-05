Gli avvocati di Milano e i voti ai magistrati Il presidente del Tribunale | Finalità positive ma ci può essere un pericolo

Milano: magistrati, ma anche personale amministrativo. L’idea dei voti alle toghe e ai collaboratori – procedura già abbozzata dal governo Draghi-Cartabia e attuata nel 2024 da quello Meloni-Nordio – si è concretizzata in una iniziativa dell’Ordine degli avvocati di Milano che ha la forma di una piattaforma dove “depositare” le segnalazioni. I penalisti e civilisti, che ogni giorno si confrontano con le toghe, ritengono che questa sperimentazione – una assoluta prima volta per il Tribunale di Milano – possa “contribuire a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario offrendo a avvocati e praticanti uno strumento con cui segnalare non solo disfunzioni o criticità, ma anche aspetti positivi e virtuosi da parte degli Uffici. Una novità che però arriva dal passato visto che i decreti legislativi e la legge, come specifica proprio l’Ordine degli avvocati, risalgono all’aprile del 2006 (previsti dalla riforma Castelli del governo Berlusconi) e al dicembre 2012 (governo Monti). 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Gli avvocati di Milano e i “voti” ai magistrati. Il presidente del Tribunale: “Finalità positive, ma ci può essere un pericolo” Una pagella per chi lavora nel Palazzo di giustizia di, ma anche personale amministrativo. L’idea deialle toghe e ai collaboratori – procedura già abbozzata dal governo Draghi-Cartabia e attuata nel 2024 da quello Meloni-Nordio – si è concretizzata in una iniziativa dell’Ordine deglidiche ha la forma di una piattaforma dove “depositare” le segnalazioni. I penalisti e civilisti, che ogni giorno si confrontano con le toghe, ritengono che questa sperimentazione – una assoluta prima volta per ildi– possa “contribuire a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario offrendo ae praticanti uno strumento con cui segnalare non solo disfunzioni o criticità, ma anche aspetti positivi e virtuosi da parte degli Uffici. Una novità che però arriva dal passato visto che i decreti legislativi e la legge, come specifica proprio l’Ordine degli, risalgono all’aprile del 2006 (previsti dalla riforma Castelli del governo Berlusconi) e al dicembre 2012 (governo Monti). 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Milano, l'ordine degli avvocati sperimenta piattaforma per "dare voti" ai magistrati - L'Ordine degli Avvocati di Milano ha attivato una nuova Piattaforma per l'inoltro delle segnalazioni riguardanti magistrati e personale amministrativo degli Uffici Giudiziari di Milano. La procedura, già abbozzata dal governo Draghi-Cartabia e attuata nel 2024 da quello Meloni-Nordio, viene sperimentata per la prima volta con l'obiettivo, spiega l'Ordine sul proprio sito, di "contribuire a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, offrendo a avvocati e praticanti uno strumento con cui segnalare non solo disfunzioni o criticità, ma anche aspetti positivi e virtuosi da parte degli ... 🔗tg24.sky.it

Milano: Nuova piattaforma dell'Ordine Avvocati per segnalazioni su magistrati e personale giudiziario - L'Ordine degli Avvocati di Milano ha attivato una nuova Piattaforma per l'inoltro delle segnalazioni riguardanti magistrati e personale amministrativo degli Uffici Giudiziari di Milano. La procedura, già abbozzata dal governo Draghi-Cartabia e attuata nel 2024 da quello Meloni-Nordio, viene sperimentata per la prima volta con l'obiettivo di "contribuire a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - spiega l'Ordine sul proprio sito internet -, offrendo a avvocati e praticanti uno strumento con cui segnalare non solo disfunzioni o criticità, ma anche aspetti positivi e virtuosi da parte ... 🔗quotidiano.net

Milano sperimenta la piattaforma per “dare i voti ai magistrati”. Come funziona - Milano, 2 maggio 2025 - L'Ordine degli Avvocati di Milano ha attivato una nuova Piattaforma per l'inoltro delle segnalazioni riguardanti magistrati e personale amministrativo degli Uffici Giudiziari di Milano. La procedura, già abbozzata dal governo Draghi-Cartabia e attuata nel 2024 da quello Meloni-Nordio, viene sperimentata per la prima volta con l'obiettivo di "contribuire a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - spiega l'Ordine sul proprio sito internet -, offrendo a avvocati e praticanti uno strumento con cui segnalare non solo disfunzioni o criticità, ma anche aspetti ... 🔗ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milano, l'ordine degli avvocati sperimenta piattaforma per dare voti ai magistrati; Milano sperimenta piattaforma per 'dare voti' ai magistrati; L’Ordine degli Avvocati di Milano introduce e sperimenta una nuova piattaforma per “dare voti...; Milano sperimenta piattaforma per ‘dare voti’ ai magistrati. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Milano sperimenta la piattaforma per “dare i voti ai magistrati”. Come funziona - La procedura adottata per la prima volta dall’Ordine degli Avvocati milanesi con l'obiettivo di "contribuire a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario”. Attraverso un portale dedicato si può “ ... 🔗msn.com

Pagelle magistrati, Milano sperimenta piattaforma per "dare i voti": prima volta in Italia - L'Ordine degli Avvocati di Milano ha attivato una nuova Piattaforma per l'inoltro delle segnalazioni riguardanti magistrati e personale amministrativo degli Uffici Giudiziari di Milano. 🔗msn.com

Sperimentata la piattaforma per “dare i voti” ai magistrati - Apripista il distretto giudiziario del capoluogo. Avvocati e praticanti possono inviare segnalazioni sia negative che positive ... 🔗rainews.it