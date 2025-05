Gli asili volanti

La produzione industriale scende da 25 mesi filati e l’Istat certifica che gli stipendi, da quando c’è questo governo, hanno perso l’8% del potere d’acquisto, cioè almeno 200 euro al mese. Ma senza l’Istat non lo vedevano che la povertà avanza?Annarita Veracevia emailGentile lettrice, c’è una forte distopia tra la realtà, in genere nera, e le rosee fantasie della Meloni. Ricordo una sua frase sublime dell’anno scorso: “L’Italia è la locomotiva d’Europa”, e invece il nostro Pil fu sotto la media dell’eurozona: fu una zavorra per l’Ue, altro che locomotiva. E dunque perché circa il 30% degli italiani le crede? Mi sono risposto che, a parte l’abilità della Meloni nel raccontare che gli asini volano, esistono due fattori. Il primo attiene la psicologia di massa, un fenomeno che lo scrittore Mark Twain riassunse così: “È facile ingannare la gente. 🔗 Lanotiziagiornale.it

In azione un finto funzionario che chiede soldi agli asili paritari, Fism lancia l’allarme - Di nuovo in azione, nei giorni scorsi nella Marca, gli individui che si spacciano per funzionari del Comune e tentano di farsi restituire contributi dalle scuole dell’infanzia paritarie. Lo comunica la Fism, federazione che rappresenta 205 scuole dell’infanzia, 60 asili nido e 96 sezioni... 🔗trevisotoday.it

Mobilità elettrica, robot e auto volanti. Il futuro di Xpeng alla Design Week - Autotorino come concessionario di una ventina di marchi, Atflow come importatore, con un’esclusiva nazionale per la Xpeng. La famiglia Vanini vende auto da 60 anni e, come ha chiarito l’erede Mattia Vanini (la terza generazione), nel mondo che cambia “si aprono nuove opportunità per chi ha il coraggio di assumere delle decisioni”. E la decisione è stata quella di creare una società per commercializzare nuovi marchi, come la cinese Xpeng, che si è presentata a Milano all’ADI Design Week in piazza Compasso d’Oro con uno che quel riconoscimento l’ha ottenuto, la matita spagnola JuanMa Lopez, ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Nuovi finanziamenti per gli asili nido: fondi destinati a 16 Comuni del Sannio - Comunicato Stampa – Ulteriori risorse per l’educazione dell’infanzia Il Governo conferma la sua attenzione verso la formazione e il mondo della scuola con l’emanazione del decreto numero 51 del 17 marzo 2025, che prevede nuovi finanziamenti per la realizzazione di … Continua L'articolo Nuovi finanziamenti per gli asili nido: fondi destinati a 16 Comuni del Sannio proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Asili nido per i dipendenti, dieci aziende (da Eni e Intesa e FiberCop) costruiscono la più grande rete nazionale: come funziona - L’obiettivo è sviluppare la più grande rete nazionale di asili nido a cui possono accedere tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle aziende aderenti. Un anno di lavoro l valore ... 🔗corriere.it