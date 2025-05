Gli ambientalisti perdono in tribunale | respinto il ricorso sul nuovo centro sportivo al parco del Meisino a Torino

centro recupero ricci La Ninna e Uti) contro il progetto per costruire un nuovo centro per l'educazione sportiva e ambientale nel parco del Meisino, a Torino. Chiedevano un accertamento tecnico preventivo, con cui speravano di mettere in discussione l'opera.

Gli ambientalisti perdono in tribunale: respinto il ricorso sul nuovo centro sportivo al parco del Meisino a Torino - associazioni ambientaliste (Lav, centro recupero ricci La Ninna e Uti) contro il progetto per costruire un nuovo centro per l’educazione sportiva e ambientale nel parco del Meisino, a Torino. 🔗torinotoday.it

Parco del Meisino, il Tribunale dà via libera al centro sportivo: respinto il ricorso di comitati e ambientalisti - Il progetto della Città di Torino ottiene il primo via libera legale. Ma le associazioni promettono battaglia: “Così si distrugge un ecosistema unico”. Tra garzaie, aironi e polemiche, il futuro del M ... 🔗giornalelavoce.it

