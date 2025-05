Giuntoli non ha il posto sicuro alla Juventus | potrebbe lasciare a fine stagione Sky

Giuntoli alla Juventus nella prossima stagione non è del tutto sicura. La società farà delle riflessioni anche per quanto riguarda il resto dell’area tecnica, oltre all’allenatore.Giuntoli potrebbe lasciare la Juventus a fine stagioneIl giornalista di Sky Sport Luca Cilli scrive su X:Sia in caso di qualificazione alla Champions League, che senza, il raggiungimento dell’obiettivo principale, la Juventus farà delle riflessioni sul ds Giuntoli (nonostante il lungo contratto quinquennale) e il resto dell’area tecnica. Certezze per il futuro, a oggi, non ce ne sono. Sia in caso di qualificazione @ChampionsLeague che senza il raggiungimento dell’obiettivo principale, @Juventusfc farà delle riflessioni sul DS #Giuntoli (nonostante il lungo contratto quinquennale) e il resto dell’area tecnica. 🔗 Ilnapolista.it - Giuntoli non ha il posto sicuro alla Juventus: potrebbe lasciare a fine stagione (Sky) La presenza di Cristianonella prossimanon è del tutto sicura. La società farà delle riflessioni anche per quanto riguarda il resto dell’area tecnica, oltre all’allenatore.laIl giornalista di Sky Sport Luca Cilli scrive su X:Sia in caso di qualificazioneChampions League, che senza, il raggiungimento dell’obiettivo principale, lafarà delle riflessioni sul ds(nonostante il lungo contratto quinquennale) e il resto dell’area tecnica. Certezze per il futuro, a oggi, non ce ne sono. Sia in caso di qualificazione @ChampionsLeague che senza il raggiungimento dell’obiettivo principale, @fc farà delle riflessioni sul DS #(nonostante il lungo contratto quinquennale) e il resto dell’area tecnica. 🔗 Ilnapolista.it

Cosa riportano altre fonti

Il Pd e la storia della manager che ha taroccato una laurea per un posto in Aeroporti di Puglia - Carmela Fiorella, 38 anni, già dirigente Adecco e consigliera di amministrazione di Acquedotto Pugliese, ha taroccato una laurea per farsi assumere da Aeroporti di Puglia come responsabile delle risorse umane. Fiorella è la moglie di Filippo Caracciolo, ex assessore ed ex capogruppo Dem in consiglio regionale. Ora nei guai con la segreteria nazionale per un’imputazione per corruzione e turbativa d’asta. 🔗open.online

Supplenze docenti 2025/26: chi ha abbandonato il servizio su posto comune potrà ottenere supplenza su sostegno dai nuovi elenchi aggiuntivi? - Chi abbandona una supplenza ottenuta dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), potrà poi ottenere incarichi dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle medesime? L'articolo Supplenze docenti 2025/26: chi ha abbandonato il servizio su posto comune potrà ottenere supplenza su sostegno dai nuovi elenchi aggiuntivi? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Tuttosport – il futuro Juve, Giuntoli e la rosa da 4°-5° posto… - 2025-03-14 23:15:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: Sempre piuttosto in bilico il futuro di Thiago Motta sulla panchina della Juventus nella prossima stagione, mentre sale il livello di tensione in vista di un finale di campionato incandescente e che si è complicato con l’ultima disastrosa sconfitta contro l’Atalanta. La squadra bianconera ha proseguito l’avvicinamento alla trasferta di Firenze. 🔗justcalcio.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giuntoli non ha il posto sicuro alla Juventus: potrebbe lasciare a fine stagione (Sky); Dito puntato contro Giuntoli: Non è adatto, via dalla Juventus; Giuntoli e quella frase su Allegri...Motta, il quarto posto può anche non bastare; Juventus, Giuntoli: Champions? Delusi e arrabbiati, quarto posto obiettivo da non fallire. 🔗Cosa riportano altre fonti

Futuro Giuntoli, riflessioni in corsa in casa Juventus: ecco cosa filtra - Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus, non ha il futuro assicurato in casa bianconera: ecco cosa potrebbe succede ... 🔗spazioj.it

Juventus, ossessione centravanti: non solo Retegui e Osimhen, i 4 nomi a sorpresa sul taccuino di Giuntoli - La priorità della Juventus è il bomber, ma gli obiettivi Retegui e Osimhen sono legati al quarto posto Champions. Il piano B di Giuntoli: tutte le idee. 🔗sport.virgilio.it

Calciomercato Juve, Giuntoli è una furia: mezza squadra a rischio addio senza la qualificazione alla prossima Champions League - Calciomercato Juventus, Giuntoli è una furia: mezza squadra a rischio addio senza la qualificazione alla prossima Champions League. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera ... 🔗jmania.it