Giuntoli Juve futuro in bilico? Riflessioni a fine stagione a prescindere dall’obiettivo Champions Cosa filtra sul dirigente bianconero

Giuntoli Juve, la proprietà farà le sue valutazioni anche sul futuro del dirigente bianconero. Le ultime novitàSecondo quanto riferito da Luca Cilli di Sky Sport, sul suo profilo X, sia in caso di qualificazione alla prossima Champions League che senza il raggiungimento dell’obiettivo principale, la Juventus farà delle Riflessioni anche su Cristiano Giuntoli ed il resto dell’area tecnica.Nonostante il lungo contratto quinquennale, certezze per il futuro, ad oggi, non ce ne sono. Anche il direttore tecnico del club bianconero rimane in discussione. .com 🔗 Juventusnews24.com - Giuntoli Juve, futuro in bilico? Riflessioni a fine stagione a prescindere dall’obiettivo Champions. Cosa filtra sul dirigente bianconero , la proprietà farà le sue valutazioni anche suldel. Le ultime novitàSecondo quanto riferito da Luca Cilli di Sky Sport, sul suo profilo X, sia in caso di qualificazione alla prossimaLeague che senza il raggiungimento dell’obiettivo principale, lantus farà delleanche su Cristianoed il resto dell’area tecnica.Nonostante il lungo contratto quinquennale, certezze per il, ad oggi, non ce ne sono. Anche il direttore tecnico del clubrimane in discussione. .com 🔗 Juventusnews24.com

