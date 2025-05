Giuntoli e l’addio alla Juve | Risultati determinanti | ESCLUSIVO

Juve ZONE, programma in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it.Da Tudor al futuro di Cristiano Giuntoli, passando per Thuram e Douglas Luiz: ospite di questa puntata Franco Ceravolo, talent scout ed dirigente di lungo corso del club bianconero.SCOPERTA TUDOR – “Andai a vedere una partita di Coppa Uefa tra Malmo e Hajduk Spalato perché dovevo visionare un calciatore svedese di nome Andeon, ma rimasi colpito da questo Igor Tudor di 18 anni che giocava con disinvoltura e fisico a sinistra nella difesa a tre e scelsi lui – ha svelato Ceravolo in esclusiva a Juve ZONE – E convinsi la società a prenderlo, mi fa piacere che sia riuscito ad affermarsi anche come allenatore oltre che come calciatore”. 🔗 Calciomercato.it - Giuntoli e l’addio alla Juve: “Risultati determinanti” | ESCLUSIVO Le ultime novità sui bianconeri da Tudor a Thuram passando per Douglas LuizNuova elettrizzante puntata diZONE, programma in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it.Da Tudor al futuro di Cristiano, passando per Thuram e Douglas Luiz: ospite di questa puntata Franco Ceravolo, talent scout ed dirigente di lungo corso del club bianconero.SCOPERTA TUDOR – “Andai a vedere una partita di Coppa Uefa tra Malmo e Hajduk Spalato perché dovevo visionare un calciatore svedese di nome Andeon, ma rimasi colpito da questo Igor Tudor di 18 anni che giocava con disinvoltura e fisico a sinistra nella difesa a tre e scelsi lui – ha svelato Ceravolo in esclusiva aZONE – E convinsi la società a prenderlo, mi fa piacere che sia riuscito ad affermarsi anche come allenatore oltre che come calciatore”. 🔗 Calciomercato.it

Ultimissime Juve LIVE: nuovo confronto tra Thiago Motta e Giuntoli, Fagioli parla del suo addio - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 19 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 18 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 17 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 16 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 15 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 14 marzo ... 🔗juventusnews24.com

Motta e Giuntoli in bilico: il problema non sono i risultati (che non ci sono), ma la mancanza di basi per la Juve dell’anno prossimo - Quando il livornese Luca Marianucci, classe 2004, ha infilato nella porta della Juventus il rigore decisivo che ha portato l’Empoli in semifinale di Coppa Italia, traguardo storico per il club toscano in questo momento terzultimo in Serie A, i telefonini della dirigenza bianconera erano già in piena attività. Le grandi riflessioni sul futuro non solo di Thiago Motta, ma anche del Managing Director Football Cristiano Giuntoli, sono in corso d’opera. 🔗ilfattoquotidiano.it

Juve, addio Giuntoli: c’è già un club su di lui - L’eliminazione dalla Champions League potrebbe portare a un’altra rivoluzione estiva in casa Juventus Dopo la sconfitta sul campo del Psv la concentrazione della Juventus è rivolta al campionato e alla Coppa Italia. In particolar modo, bianconeri sono chiamati a centrare l’obiettivo quarto posto. Il rendimento negativo delle italiane in Europa rischia concretamente di far passare il numero di posti in Champions League da cinque a quattro. 🔗rompipallone.it

Putiferio Juve, Giuntoli fatto fuori: “Mercato congelato e nessuna firma” - Dopo aver archiviato la deludente trasferta del ‘Tardini’ contro il Parma, la Juventus è tornata alla vittoria contro il Monza. Tre punti che hanno permesso ai bianconeri di ritornare al quarto posto ... 🔗asromalive.it

Doppio addio e rivoluzione: Juve, la decisione senza precedenti di Giuntoli - Juve, arriva la decisione di Cristiano Giuntoli in vista del prossimo mercato: sarà doppio addio e rivoluzione Il mercato estivo non ha pagato i suoi ... 🔗spazioj.it

Calciomercato Juve, Giuntoli è una furia: mezza squadra a rischio addio senza la qualificazione alla prossima Champions League - Calciomercato Juventus, Giuntoli è una furia: mezza squadra a rischio addio senza la qualificazione alla prossima Champions League. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera ... 🔗jmania.it